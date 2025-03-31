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    首頁　>　社會

    桃警強力執行雷霆專案 女子得知要入獄服刑嚇得大哭

    桃園警分局連續3日執行「雷霆除暴擴大臨檢」工作，針對轄區治安顧慮場所、重要聯外道路及市區道路，強力執行臨檢、路檢。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園警分局連續3日執行「雷霆除暴擴大臨檢」工作，針對轄區治安顧慮場所、重要聯外道路及市區道路，強力執行臨檢、路檢。（記者鄭淑婷翻攝）

    2025/03/31 20:27

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園警分局連續3日執行「雷霆除暴擴大臨檢」工作，針對轄區治安顧慮場所如夜店、酒店及KTV等特種場所，以及重要聯外及市區道路，強力執行道路盤檢、場所臨檢勤務，並結合桃園市警局刑大、交大及保大等單位查緝不法，遏止黑幫組織及滋擾、滋事份子，同時在重要路段設置攔檢點，以封閉式攔檢勤務，執行交通稽查、取締酒駕等勤務。

    警方表示，30日晚間組合警力共出動102人，總計查獲轉讓毒品及吸食、持有2級毒品2件2人、竊盜2件2人、公危2件2人、詐欺12件14人，其中，埔子所員警晚間10點多於桃園區安東街執行路檢勤務，攔查1輛雙載機車，發現44歲林姓女乘客因案須入監服刑，林女當場大吃一驚，其友人在旁安慰、求情，希望員警網開一面，員警表達依法辦理的立場，林女當場痛哭失聲，經員警勸說後，林女找來另名友人交代家事，友人勸她勇敢面對，員警隨後依法將她逮捕並解送歸案。

    桃園警分局分局長王智民表示，掃除黑金槍毒詐等組織犯罪工作，只有不斷採取高強度、高密度的查緝，全面檢肅不法及徹底淨化轄區治安，將持續執行防制暴力犯罪及嚴正執法，剷除犯罪滋生。

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    桃園警分局連續3日執行「雷霆除暴擴大臨檢」工作，針對轄區治安顧慮場所、重要聯外道路及市區道路，強力執行臨檢、路檢。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園警分局連續3日執行「雷霆除暴擴大臨檢」工作，針對轄區治安顧慮場所、重要聯外道路及市區道路，強力執行臨檢、路檢。（記者鄭淑婷翻攝）

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