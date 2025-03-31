鍾文智落跑 民間司改會：高院合議庭有圖利嫌疑 籲盡速究責

股市聞人鍾文智棄保潛逃。（資料照）

2025/03/31 17:34

〔記者張文川／台北報導〕股市聞人鍾文智炒作台灣存託憑證（TDR）套利4.7億餘元，本月12日被判刑30年5月定讞，卻疑似落跑，高等法院自律會今調查後，決議將審判長邱忠義、受命法官陳勇松移送司法院法官評鑑委員會議處；民間司法改革基金會今也發出聲明，認為鍾案合議庭補製作裁定書的做法明顯違背刑事訴訟法規定，有圖利被告的嫌疑，呼籲司法院、監察院等機關積極究責，挽救人民對司法的信心。

司改會指出，近日高等法院於鍾文智違反證券交易法等案，因鍾文智去向不明，以及交保裁定爭議，引發社會高度關注。司法院於3月29日發表聲明承認，高院合議庭就鍾文智是否延長科技監控，並未當庭宣示，亦未製作及公告正式裁定書送達檢察官，僅於去年10月14日以審理單代替裁定，片面通知辯護人辦理具保程序，且遲至今年3月28日才補製作裁定書，已與刑事訴訟法有關裁判宣示及裁判書製作之規定明顯違背。

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司改會針對此項重大司法違誤，認為正當法律程序是公正司法的基石，本案合議庭的違法作為，已重創司法公信力，僅當庭表示會以書面裁定通知結果，後續卻僅以電話方式通知鍾文智的辯護人，而未同步通知檢察官，此等作為已違反規定，有圖利被告的嫌疑。

合議庭審判長邱忠義於3月29日受訪表示：「《刑事訴訟法》對於『裁定』的格式並無明文規定，合議庭略式裁定之後承審法官的書記官要如何通知或送達， 是書記官執行層面的問題。」將責任推諉給書記官，無視刑訴法第50條、第51條裁判書應由法官製作原本，才交由書記官製作正本的規定。

司改會認為本案涉及是否延長對被告的科技監控，攸關防範逃亡，影響司法公正甚鉅，更應嚴格遵循法定程序，本案合議庭未依法公開宣示、未通知檢察官、未製作正式裁定書，嚴重違反程序正義，導致司法公正審判功能完全失效，繼石木欽案之後，再次重創司法的公信力，呼籲有關機關應在個案上積極究責、制度上也應儘速啟動改革，人民才可能重拾對司法的信心。

司改並提出7大呼籲，要求高院、司法院、法評會、監察院等各相關機關積極究責，包括：

1. 台灣高等法院作為本案合議庭的所屬機關，應審慎調查該合議庭是否有《法官法》第21條第2項第2款「違反職務上之義務、怠於執行職務或言行不檢者」之情形，並依據《法官法》第35條第1項請求法官評鑑。

2. 依據《法官法》第35條第1項，受評鑑法官所屬機關法官三人以上、受評鑑法官所屬機關、上級機關或所屬法院對應設置之檢察署、律師公會等，均得為請求評鑑主體。甚至，因本案被告的律師曾是邱忠義法官的庭長，也引發審辯間干涉影響之揣測，審檢辯三方皆應重視此一重大司法風紀事件。故本案中有權請求者，都應正視本案對司法公信力造成的重大損害，研議是否開啟請求評鑑程序，以回應社會對司法公正的期待。

3. 法官評鑑委員會於受理本案評鑑請求後，應儘速做出有無懲戒必要之決議，依《法官法》第39條之規定報由司法院進行後續處置。

4. 司法院作為司法行政的主體，應主動調查本案合議庭是否有應受懲戒之情事，依《法官法》第51條第2項移請監察院調查。

5. 監察院作為司法體系以外之外部監督，應就本案主動調查本案合議庭是否有彈劾之必要，依《法官法》第51條第1項移送職務法庭審理。

6. 針對合議庭對外受訪時所稱「行之有年」的「略式裁定」，已造成人民對司法實務運作之困惑與質疑，司法院應徹底調查此一「慣習」之運用與影響，並公開對外說明，以確保程序合法妥適。

7. 司改國是會議第五分組針對「強化防逃制度」曾做成決議64-1點，針對羈押替代處分措施不足、被告權益與防逃效果，應研議羈押替代處分措施及其配套。108年7月雖已完成修法，仍陸續出現機制失靈情形。民間關心司法改革之公民團體認為，司改國是會議決議未能落實的原因，很大一部份是因為欠缺了「常態性監督機制」，致使司法院、法務部等主責機關於推動改革時，未能積極任事、有效落實，故曾於賴清德總統競選時，建請設置常設性、納入民間參與的「司法改革委員會」，並獲得承諾。本會再次呼籲，賴清德總統能夠落實選前的承諾，成立常設性的「司法改革委員會」，以確實、積極的推動改革，為司法帶來真正的改變。

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