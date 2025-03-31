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    台中男凌晨下班騎偏撞倒車格5機車 肇逃3小時被揪出

    胡男下班返家途中，騎機車撞倒路旁5輛機車。（民眾提供）

    胡男下班返家途中，騎機車撞倒路旁5輛機車。（民眾提供）

    2025/03/31 17:24

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市26歲胡姓男子在酒吧工作，上週六凌晨下班返家途中，疑因疲憊不堪恍神越騎越偏，竟一頭撞上路旁停車格內機車，如骨牌般讓5輛機車全數翻覆，滿身擦傷的他，當場做出「自認聰明」決定，扶起倒地機車後裝作沒事，悄悄離開現場，但小動作還是被識破，3小時內就被揪出吃上肇逃罰單。

    台中市第三分局交通分隊警員王御蒲當天上午獲報，前往南區美村路處理交通事故，報案的大樓管理員說，當日凌晨5點多，他在管理室突然聽見巨大撞擊聲，趕緊外出查看，發現一名騎士撞倒停車格內一整排機車，騎士雖滿身擦傷卻婉拒路人及管理員協助，表示會自行報警處理，聽到這番話，眾人才各自離去。

    未料他準備下班時，發現其中一輛機車仍倒在地上，這才驚覺騎士可能根本沒報警因而報案，王員仔細巡視發現共有5輛機車「慘遭毒手」，為了幫受害車主討回公道立即調閱監視器，迅速鎖定肇事機車，不到3小時就掌握騎士身分，進一步聯繫到26歲的胡姓男子。

    胡男當日下午到案說明，員警見其手腳及臉部都是擦傷，走路一跛一跛的，卻尚未就醫，忍不住替他捏了把冷汗，經了解，在酒吧工作胡男當天凌晨5點下班後又累又睏，只想趕快回家，沒想到一時恍神，竟失控撞倒一整排機車，由於受傷後身體極度不適，勉強將機車扶起後便離開，卻未發現還有輛「漏網之魚」，導致事跡敗露。

    他反問員警：「可是我把車扶起來了，應該沒事吧？」這種鴕鳥心態，讓他不僅得負擔自己及其他5輛機車的維修費用，還因肇事未依規定處理遭舉發。

    警方提醒，依據道路交通管理處罰條例第62條規定：「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。」民眾若不慎發生交通事故時，請務必留在現場並撥打110報警處理，無論事故大小，切勿因車損不知如何處理、認為不嚴重，或因為有車損保險可以交由保險公司處理等理由，擅自離開現場，避免因逃逸行為而面臨更嚴重的法律後果，影響自身權益與他人安全。

    胡男扶起機車後落跑。（民眾提供）

    胡男扶起機車後落跑。（民眾提供）

    現場還有一輛機車成「漏網之魚」，導致事跡敗露。（民眾提供）

    現場還有一輛機車成「漏網之魚」，導致事跡敗露。（民眾提供）

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