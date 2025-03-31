議員偕企業捐狗糧為20波麗士犬加菜 營造南市為友善寵物城市

台南市警察局協助收容流浪犬隻，目前共有20波麗士犬。（圖由呂維胤提供）

2025/03/31 17:11

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員沈家鳳、陳秋宏及前市議員呂維胤與益力康國際生技集團全球總裁陳俊宏，今天共同捐贈20包共300公斤益生菌酵素飼料給市警局領養的流浪犬，由南市警第四分局副分局洪百亮代表波麗士犬接受捐贈儀式。這項捐狗糧活動已連續捐贈6年，希望藉此鼓勵大家以認養替代購買，一起將台南市打造為更友善寵物的城市。

據據台南市動保處統計，截至今年3月29日止，南市動物之家動物收容數量為1406隻（善化站640隻、灣裡站766隻）；仁德毛孩森活村42隻。去年度南市共認養1427隻。另外，台南市警察局目前共收容認養20隻波麗士犬。

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捐贈狗糧行動發起人呂維胤表示，從2015年起，總統賴清德擔任台南市長時實施流浪犬認養活動，警察局也加入認行列，希望透過這次捐贈，能夠喚起更多善心人士一齊響應，並感謝廠商每年發揮愛心，捐贈寵物食品，公私協力共同讓南市成為友善動物城市。

陳秋宏、沈家鳳表示，狗狗是人類最忠實的朋友，希望大家以認養代替購買，愛牠就不要遺棄牠。感謝捐贈單位，歷年來都相當支持狗糧的捐贈活動，透過由警察局帶頭協助收容犬隻，讓犬隻轉變為陪伴警察度過繁重業務的陪伴犬，勤務之餘適時紓壓，更能減少由浪浪過多而衍生出來的問題，公私協力共同營造友善寵物、友善動物的環境。

南市議員沈家鳳、陳秋宏及前市議員呂維胤與益力康國際生技集團捐贈飼料給南市警局的波麗士犬。（圖由呂維胤提供）

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