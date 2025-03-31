台美合作！ 警政署掃黑肅槍專案查扣270枝 美駐台代表出席成果展

警政署長張榮興邀請美方執法人員共同參與掃黑肅槍成果發表，圖左至右為刑事局副局長蕭欽杰、副局長林故廷、副局長邱紹洲、局長周幼偉、警政署長張榮興、美國緝毒局（DEA）駐台辦公室主任宋建安（Justin Schoeman）、美國聯邦調查局（FBI）駐台辦公室法務聯絡官鮑爾金（Bill Baoerjin）、美國國土安全調查署（HSI）駐台辦公室主任盛偉安（Brain Sherota）、刑事局國際刑警科科長李昆達。（記者姚岳宏攝）

2025/03/31 16:38

〔記者姚岳宏／台北報導〕鑑於春節期間發生幫派間衝突、開槍事件，加上為防制竹聯幫藉幫主黃少岑告別式串聯實施公開活動，警政署聯合台灣高檢署，自2月24日起至3月7日止，實施全國同步掃黑、肅槍行動專案，查獲幫派犯罪組織141個、犯嫌861人，不法金流達新台幣5457萬餘元，查扣各式非法槍枝270枝，其中包括新竹縣警局與美國合作破獲的包括突擊步槍在內的36把槍，今成果展示也邀請美方駐台代表與會。

包括美國緝毒局駐台辦公室主任宋建安、聯邦調查局駐台聯絡官鮑爾金、國土安全署駐台辦公室主任盛偉安等美國駐台執法人員均參加專案成果記者會，警政署長張榮興表示，這次行動成效顯著，感謝所有參與的同仁辛勤付出。

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張榮興指出，透過美方與警政署情資交換，新竹縣警局破獲一宗大型幫派軍火庫案件，查獲長短槍36枝，包括罕見的HK416突擊步槍，正溯源追查，未來將持續深化與美方機構的合作，共同打擊跨國犯罪。

張榮興說，我們也針對黑道幫派進行強力掃蕩行動，對於挑戰公權力的行為絕不容忍。我們將秉持「強力執法」的原則，確保社會治安穩定。

刑事局表示，台灣警察機關與美國執法機關間的交流合作向來非常密切，統計近3年台美情資交換共緝獲15件52人（分涉跨境毒品、詐欺、槍砲、性剝削及洗錢等案），另緝捕滯外逃犯28人，為台美國際執法合作奠定厚實基礎。

警政署強調，打擊組織犯罪沒有國界與地域之分，將持續發揮團隊合作精神，貫徹政府打擊「黑、金、槍、毒、詐」的政策，並期待未來能在台美執法機關現有的交流合作，針對製造、販賣、運輸槍械、毒品及從事詐欺等犯罪資產與利得，持續強化打擊跨境犯罪合作，並澈底斷絕犯罪活動資本。

另針對國內危害治安甚鉅之特別活躍擴張幫派，警政署表示已規劃實施一系列聚焦打擊作為，誓將幫派斬草除根、還安於民，請國人拭目以待。

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高檢署掃黑肅槍專案查扣270枝各式槍枝。（記者姚岳宏攝）

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