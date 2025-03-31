宜蘭市代會主席林智勇涉貪起訴 利用借牌投標宜市公所標案

宜蘭市民代表會主席林智勇涉貪及賄選案被檢方起訴。（圖擷取自林智勇臉書）

2025/03/31 16:06

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭市民代表會主席林智勇涉貪案，被檢方查出利用自身權限，投標承攬受他監督的宜蘭市公所標案，採借牌投標手法獲取不法利益，時任宜蘭市公所多名主管疑明知此事而未揭露，今天（31日）一併被宜蘭地檢署起訴。

宜蘭地檢署查獲林智勇所涉弊案，有宜蘭河濱公園採購案、租用清潔車輛採購案、金六結環保公園採購案、2022年宜蘭市民代表選舉賄選案，其中3項是宜蘭市公所標案。

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宜檢指出，宜蘭河濱公園採購案涉犯圖利及政府採購法部分，2019年時任宜蘭市公所秘書室主任的黃仁甲，明知林智勇是一鳴企業社實際負責人，仍讓標案決標給一鳴企業社，圖利林智勇。2021及2022年，時任宜蘭市公所主秘楊秀川也以同樣方式通過決標。2023、2024年林智勇、前司機陳志偉共同向王姓業者借牌投標。

租用清潔車輛採購案涉犯圖利及政府採購法部分，2019年林智勇等人向洗車企業社劉姓業者借牌投標。2022年到2024年，林智勇、陳志偉再向劉姓業者借牌投標，時任宜蘭市公所清潔隊長周舜虞明知此事，仍審核通過，圖利林智勇。另外，金六結環保公園採購案涉犯政府採購法部分，林智勇也涉嫌借牌投標。

至於2022年宜蘭市民代表會選舉涉犯賄選部分，宜檢指出，林智勇為求當選，指示吳姓男子各交付5萬元賄款向2名選民買票，並請受賄人轉達及交付剩餘賄款給其他具有投票權之人。

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