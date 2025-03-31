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    桃園黑幫詐賭搶地盤撂人掃射20槍 警政署長張榮興宣示即起強力掃蕩

    警政署長張榮興參加台美執法及掃黑成果發表會。（記者姚岳宏攝）

    警政署長張榮興參加台美執法及掃黑成果發表會。（記者姚岳宏攝）

    2025/03/31 16:33

    〔記者姚岳宏／台北報導〕桃園市發生黑幫分子為賭場糾紛，安排年僅19歲的槍手持突擊步槍前往對方據點瘋狂掃射約20槍的重大治安案件，警政署長張榮興今天表示，即起會針對這些黑幫堂口，進行強力掃蕩，強調警方對影響社會治安的黑幫絕對是零容忍的態度。

    張榮興今天參加刑事局台美執法及掃黑成果發表會，針對近來黑幫滋事做出說明。

    張榮興表示，桃園幫派間詐賭尋仇，公然開槍，是黑道幫派的囂張作法，未來針對核心或者高風險份子，將有專案小組全力偵辦，也會針對他們的聚集堂口，或者是他們依附的行業及金流，積極溯源偵查，接下來會有一波波的掃蕩，對黑幫絕對採零容忍強力執法。

    至於日前竹聯幫幫主告別式，朝野都有立委跟議員，及可能是一些政府機關的廣義公務員出席，外界質疑所謂「明仁會條款」，但警方只辦普通人、不辦高官，有「雙標」之嫌。

    張榮興強調，對於竹聯幫主出殯，有一些人士在訃聞有聯名的這些行為，這有些是屬於個人行為，不代表警方立場，對於他們是否有其他不法情形，張榮興強調，如果查有事證的話，不論身份都會依法來究辦。

    針對桃園黑幫搶地盤開槍，警政署長張榮興宣示將強力掃蕩。（記者姚岳宏攝）

    針對桃園黑幫搶地盤開槍，警政署長張榮興宣示將強力掃蕩。（記者姚岳宏攝）

    警政署長張榮興慰勉台北市刑大有功人員。（記者姚岳宏攝）

    警政署長張榮興慰勉台北市刑大有功人員。（記者姚岳宏攝）

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