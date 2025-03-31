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    澳洲警跨海通報 台男拍攝、猥褻鄰居女童PO上暗網起訴

    張姓男子從2021年10月起至隔年9月間，12度拍攝鄰居7、8歲女童的猥褻照，其中6度還違反女童意願強行猥褻，事後甚至把這些猥褻照PO上暗網因此被逮起訴。（資料照）

    張姓男子從2021年10月起至隔年9月間，12度拍攝鄰居7、8歲女童的猥褻照，其中6度還違反女童意願強行猥褻，事後甚至把這些猥褻照PO上暗網因此被逮起訴。（資料照）

    2025/03/31 15:18

    〔記者王定傳／新北報導〕張姓男子從2021年10月起至隔年9月間，12度拍攝鄰居7、8歲女童的猥褻照，其中6度還違反女童意願強行猥褻，事後甚至把這些猥褻照PO上暗網，澳洲警方巡邏發現後網路通報，我國檢警獲報發動搜索逮捕張嫌，新北地檢署日前依違反兒少性剝削條例起訴張男。

    檢警調查，張男從2021年10月開始犯案，起先是違反女童意願拍攝猥褻照，後來變本加厲，不僅違反女童意願6度強行猥褻外，還拍攝影像並PO上暗網論壇。

    澳洲警方網路巡邏時發現此事，調查後確定來自台灣，以電子郵件檢附相關證據通知台北市政府警察局婦幼警察隊；警方獲報後，今年3月間向法院申請搜索票獲准，前往張男住處搜索，查扣電腦、筆電、手機等犯罪物品，張男坦承有在上述時間猥褻女童並拍攝照片。

    檢方認定他涉犯對未滿14歲女子加重強制猥褻、違反意願使兒童被拍攝性影像、散布兒童性影像等罪嫌，日前將他起訴。

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