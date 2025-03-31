今年以來取締超速違規3083輛 桃園大溪分局「靜桃計畫」不手軟

桃園市大溪警分局執行「靜桃專案」今年以來取締超速違規3083輛。（記者李容萍翻攝）

2025/03/31 15:11

〔記者李容萍／桃園報導〕連接新北市三峽區與桃園市復興區的台7乙線重機車隊壓境，引擎噪音隆隆擾人清夢，甚至出現傷亡車禍，引起民怨。有鑑於群聚競速及改裝噪音車深夜妨害安寧，造成住戶深覺厭惡同時危害行車秩序，大溪警分局配合市府警察局規劃「靜桃計畫」專案與環保局、監理站執行聯合稽查，持續維護市民生活寧靜，今年1月1日起至迄今攔查通報約制車輛計取締噪音違規6輛，取締超速違規3083輛。

事實上，桃園市警察局在台7乙線8.2到12.1公里、台3線大溪區30.5至31.8公里均建置區間測速，裝設2支固定測速照相桿，去年底在台7線17.9公里處增設測速照相，也於今年開拍取締。

請繼續往下閱讀...

大溪警分局針對轄內易發生聚集及危險駕車處所及路段，規劃路檢取締酒駕等勤務，並於每週五、六及例假日深夜10點至清晨6點，持續編排防制危險駕車巡守勤務，加強羅馬公路桃118線、台3、4、7線及台7乙線聯合稽查重兵佈署，加強攔檢取締力道，達防止違（規）法或妨害安寧情事發生。

大溪警分局長徐章哲今日呼籲，喜愛跑山汽（機）車族民眾勿隨意改裝車輛、拆除消音器或超速行駛，若排氣音量超標將依噪音管制法第11條等相關規定開罰，將處1800元至3600元罰鍰不等，並責令在期限內到監理站接受檢驗，警方將持續聯合環保局及監理單位組成聯合稽查小組，不定時（點）方式取締改裝、噪音車輛、各項違規及危險駕駛行為，另為長期規劃，警方將促請環保局設置定期聲音照相執法及增設定點測速，配合加強取締競速改善，藉由持續執法，有效遏止改裝噪音車輛，以維護交通安全及社區住戶安寧。

桃園市大溪警分局執行「靜桃專案」今年以來取締超速違規3083輛。（記者李容萍翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法