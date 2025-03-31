「我中樂透3600萬你先借我錢將來吃紅」彰化男遭友人騙走10萬

男子向朋友佯稱中樂透3600萬騙得近10萬元，被依詐欺取財罪判處7月徒刑。（資料照）

2025/03/31 14:15

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣顏男向友人蔡男佯稱「我中樂透3600萬元」，蔡男信以為真猛向他恭喜，顏卻說他還有卡債未還，問蔡男「你要不要借一點錢給我，我會給你吃紅」，蔡男9個月內分79次匯9萬6853元給顏男，後向顏男催還款，顏不從，蔡上法院提告，彰化地院經過審理，認定顏男觸犯詐欺取財罪，判處有期徒刑7月。

判決書指出，顏男與蔡男是朋友關係，2022年1月間顏對蔡佯稱，自己中了樂透3600萬元，但要先解決卡債問題，才能領獎金。他問對方「要不要借一點錢給我還卡債，我會多付一些錢給你吃紅」。蔡男信以為真，從1月7日至9月4日，連續匯款79次給顏，顏得款9萬6853元。

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顏男很快花用殆盡，蔡男一再催款，顏藉口「卡債一再追加，你借我的不夠還」，蔡男一再匯款給顏男，但顏男只還2495元，其餘仍藉故推拖不還，蔡男忍無可忍到法院告詐欺取財，顏才知「歹誌大條」，雙方進入調解，顏答應還蔡10萬元，但經過2年，顏一毛錢也未還，蔡再提告訴。法官審酌被告犯罪的目的、手段，及詐騙的金額，判處顏男7月徒刑。

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