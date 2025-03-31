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    預防電動車火災！中市公有停車場放大充電格位 增設滅火毯

    交通會同消防局31日在潭子區潭興立體停車場舉行電動車消防安全演練。（記者歐素美攝）

    交通會同消防局31日在潭子區潭興立體停車場舉行電動車消防安全演練。（記者歐素美攝）

    2025/03/31 13:54

    〔記者歐素美／台中報導〕因應電動車日益增加，台中市交通局為提供更安全的停車環境，今天協同消防局、民間業者在潭子區潭興立體停車場舉行電動車消防安全演練，試辦「熱顯像儀」及「低壓細水霧消防設備」防災科技系統，以期電動車起火能將災害降到最低。交通局長葉昭甫表示，全市47座公有立體停車場已配置可抵抗高達1000°C的滅火毯，未來規劃至少配備2條，並逐步調整充電車格位置與間距，建構隱形防火牆，確保有適當的逃生動線及救援效能。

    在推廣低碳運具潮流下，車輛全面電動化，電動車日益普及，交通局為提升停車場電動車停放安全，日前邀集中華民國電機技師公會中區辦事處、台中市消防設備師公會等，針對電動車火災搶救及防範問題，還有電動車停放空間安全及管理、電動車火災搶救等，未來如何預防、管理等進行探討。

    交通局長葉昭甫表示，電動車的鋰電池有燃燒不易撲滅及復燃特性，停車場內除既有消防設備外，未來公有室內停車場每場至少放置2件滅火毯，提供搶救人員覆蓋燃燒的車輛或高溫電車旁兩側的車輛，避免火勢蔓延，並裝設熱影像儀等設備，系統啟動時，管理室有警（示）報功能，以利現場人員第一時間處理及通報消防單位，並將舉辦防災演練提升業者自主防災意識、加強停車場安全。

    停車管理處長盧佳佳指出，公有停車場若電動車起火，在消防隊到場前，現場人員可以先做人員疏散、切斷電源，並使用滅火毯阻止火勢擴散，未來將研議充電樁設備設置鄰近車道出入口處，以利消防救災，交通局並將檢討停車格位，將3格停車格改為2格充電停車格或較獨立停車空間，並提供覆蓋滅火毯時所需工作空間，降低起火時火勢延燒鄰近車輛。

    目前交通局已在潭子區潭興立體停車場引進最新防災科技，試辦熱影像儀及低壓細水霧滅火系統，利用熱顯像儀監測電動車格位，當溫度高於預設值時，系統會立即通報中控管理室，同步啟動低壓細水霧設備，迅速灑水降溫，防止火勢蔓延，未來將視其成效，滾動檢討相關消防設施，提升停車場業者與電動車駕駛對電動車安全使用的觀念，降低電動車潛在風險。

    交通局試辦「熱顯像儀」及「低壓細水霧消防設備」防災科技系統，以期電動車起火能將災害降到最低。（記者歐素美攝）

    交通局試辦「熱顯像儀」及「低壓細水霧消防設備」防災科技系統，以期電動車起火能將災害降到最低。（記者歐素美攝）

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