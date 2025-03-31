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    深耕國民法官法 台中檢察官張凱傑獲中華民國青年獎章

    台中地檢署檢察官張凱傑（右），因深耕國民法官法新制獲肯定，榮獲今年中華民國青年獎章。（台中地檢署提供）

    台中地檢署檢察官張凱傑（右），因深耕國民法官法新制獲肯定，榮獲今年中華民國青年獎章。（台中地檢署提供）

    2025/03/31 14:00

    〔記者陳建志／台中報導〕台中地檢署檢察官張凱傑，自國民法官法新制施行以來，擔任國民法官法專組檢察官（簡稱國法專組），致力於法庭溝通與被害人保護，藉由國民參與審判制度的落實，使司法更貼近人民，並開發法庭簡報技術課程，今年參加中華民國青年獎章選拔，從360名具傑出事蹟的青年遴選者中脫穎而出，在「基層奉獻類」獲獎，並出席接受頒獎表揚。

    台中地檢署表示，自國民法官法新制施行以來，國法專組檢察官辦理案件已達41件，經法院一審宣判12件、有罪定讞7件，且因深耕犯罪被害人保護及國民法官參與審判業務表現優異，去年已榮獲「法務部表揚推展犯罪被害人保護工作有功人士及團體」團體獎。

    台中地檢署表示，本署張凱傑檢察官投身司法實務多年，致力於法庭溝通與被害人保護，藉由國民參與審判制度的落實，使司法更貼近人民。面對傳統刑事訴訟模式的變革與挑戰，亟思如何充分運用簡報技術與視覺化證據，讓複雜案件得以清晰簡約方式呈現，使國民法官得以在有限時間內迅速掌握案情，做出公正判決。

    張凱傑更率領國法專組檢察官團隊共同推動強化犯罪被害人保護，成功拉近國民與司法間的距離，秉持柔性司法信念，關懷犯罪被害人及家屬，深化被害影響陳述具體展現，讓正義更具溫度。

    此外，張凱傑亦勇於創新，結合司法專業投身於開發法庭簡報技術課程，近年來不僅為全國眾多檢察官、法官及辯護人等專業人士授課，並積極培訓種子檢察官及新進司法官，為制度永續發展奠基。同時勤於透過專訪、演講擴大交流層面，推廣國民參審、柔性司法理念不遺餘力。

    因表現傑出，在今年中華民國青年獎章選拔，從360名具傑出事蹟的青年遴選者中脫穎而出，在「基層奉獻類」獲獎，並出席接受頒獎表揚。

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