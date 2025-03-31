宜蘭市代會主席林智勇涉貪起訴 求刑16年、褫奪公權5年

宜蘭市代會主席林智勇涉貪起訴，檢方具體求刑16年、褫奪公權5年。（資料照）

2025/03/31 12:48

〔記者江志雄／宜蘭報導〕5連霸的無黨籍宜蘭市民代表會主席林智勇，涉入宜蘭河濱公園採購等弊案，宜蘭地檢署今天（31日）起訴13名被告。檢方痛斥林智勇利用權限，投標承攬受他監督的宜蘭市公所標案，形同將政府資源視同個人資源濫用，不法所得488萬多元，具體求處有期徒刑16年，褫奪公權5年，以儆效尤。

今年51歲的林智勇，曾因假車禍詐保百萬未遂，被判刑4年半，仍在上訴3審，不料，又被查出借牌投標獲取不法利益。此案源起於宜蘭地檢署去年3月執行相驗案件，在死者手機發現林智勇涉嫌宜蘭河濱公園採購等弊案事證，運用高檢署科技偵查輔助平台機制，透過數位鑑識採證、沙箱管理及關聯性分析，詳加蒐證，案情得以撥雲見日。

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去年12月起，檢察官林禹宏指揮2波搜索，共13人列被告，其中6人聲押獲准，林智勇、時任宜蘭市公所主秘現為衛福部組長楊秀川、宜蘭市公所清潔隊長周舜虞3人目前仍在押。

宜檢發布新聞稿指出，林智勇等被告涉入的弊案，包括宜蘭河濱公園採購案、租用清潔車輛採購案、金六結環保公園採購案等標案，犯貪污治罪條例第6條第1項第4款之圖利、政府採購法第87條第5項之借牌及容許借牌投標等罪嫌；林智勇另於2022年宜蘭市民代表選舉，涉犯選罷法之對有投票權人交付賄賂罪嫌，檢察官偵查終結提起公訴。

檢察官認定林智勇所犯圖利不法所得488萬8688元，斥責身為民選地方民意代表，不知廉潔自持，為圖謀個人利益，不惜委棄人民託付其反映民意、審查預算、監督市政，反利用權限，投標承攬受他監督的宜蘭市公所標案，形同將政府資源視同個人資源濫用，敗壞官箴，具體求處有期徒刑16年，並依法宣告褫奪公權5年，以儆效尤。

檢察官偵辦期間，查扣被告林智勇犯罪所得的奥迪名車，今年1月20日囑託行政執行署宜蘭分署完成拍賣，以保全犯罪所得的沒收及追徵。

林智勇出身宜蘭市政治世家，父親林李榮華曾任宜蘭縣議員，伯父林榮星當過2屆議長，他32歲首度當選宜蘭市民代表就選上主席，之後完成5連霸。（13:24更新）

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