廢民宅燒雜物取暖引火警 意外查獲他身揹2條通

莊姓男子在新北市新店一處空屋燃燒雜物取款，卻不慎引發火災，警消將火勢熄滅後，意外查出他是身揹2案的通緝犯。（記者陸運鋒翻攝）

2025/03/31 12:55

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市新店區昨天傍晚一棟廢棄民宅突然竄出濃煙，消防局獲報出動多名警消趕往救援，抵達後隨即破門進入灌救，同時救出受困的莊姓男子，所幸沒有造成傷亡，不過，警方查出莊男身揹2條通緝，因天冷在屋內燃燒雜物取暖引發火勢，詢後移送偵辦。

警消表示，新店區柴埕路上一棟空屋昨天下午5時許發生火警，消防人員隨即出動各式消防車5輛及消防人員10名趕往搶救，抵達現場後，發現空屋2樓竄出濃煙，消防人員隨即破門進入射水灌救，同時將受困的52歲莊男救出，火勢於3分鐘內撲滅，燃燒面積約1平方公尺，幸無人員傷亡。

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新店分局調查，無業的莊男稱在該處居住約5年左右，因為近期氣溫驟降，所以才會在屋內燃燒雜物取暖，卻不慎引起火災，但警方查看四處環境後，現場明顯無人居住，懷疑他有所隱瞞。

據悉，警方進一步查驗其身分後，意外發現莊男於前年時，被士林、基隆地檢署發布毀損及侵占通緝，分別判處拘役20天及易科罰金5千元，警詢後依公共危險、侵佔通緝及毀損通緝移送台北地檢署偵辦。

無業的莊男向警方稱在該處居住約5年左右，因為近期氣溫驟降，所以才會屋內燃燒雜物取暖，卻不慎引起火災。（記者陸運鋒翻攝）

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