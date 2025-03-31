台中89猴路上驟停砸賓士車 警方送辦並開罰、扣照

洪姓男子等人在路中央驟停，持棍棒下車攔車遭民眾檢舉，警方將開罰並吊扣汽車牌照6個月。（擷取自「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

2025/03/31 13:10

〔記者陳建志／台中報導〕台中市陳姓男子（23歲）與朱姓男子（29歲）有財務糾紛，今年2月夥同洪姓男子（24歲）等6人，在路上發現朱男趙姓妻子開車上路，一路從東區追到太平區旱溪西路，一度在路上驟停持棍棒下車攔車，但被趙女開車突圍，洪男等人迅速上車又追到北屯區後持球棒砸車，有民眾檢舉行車違規，警方依法製單舉發，因趙女提出毀損告訴，警方依妨害秩序、妨害自由及毀損等罪嫌移請台中地檢署偵辦。

網路社群「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」有民眾昨晚上傳一段今年2月12日晚間9點多的一段「89猴公然在路上砸車」行車紀錄器影片，畫面中可看到，一名駕駛行經太平區旱溪西路時，前方突然有1輛轎車停在路中央，並有2人持棍棒下車疑似攔車，但前方1輛轎車迅速駛離，2名男子趕快返回車上加速狂追。

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太平分局表示，事後接獲民眾檢舉影片，經檢視影片內容，確認該輛自小客車觸犯「道路交通管理舉罰條例」第43條1項4款「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」等製單舉發，最高可處新臺幣3萬6000元，另違反第43條4項「吊扣該汽車牌照6個月」。

警方事後並查出，洪男等人在太平攔車未果後，又駕車猛追，最後在北屯區文心路4段一處停車場，持棍棒砸毀趙姓女子駕駛的賓士車，趙女報案並提出毀損告訴，經調查後才發現，原來是陳姓男子（23歲）與朱姓男子（29歲）有財務糾紛，當晚陳男和同夥洪姓男子等6人，在路上發現朱男的趙姓妻子開車在路上，才會「撂人」攔車，訊後將陳男和洪男等6人依妨害秩序、妨害自由及毀損等罪嫌移送法辦。

洪姓男子等人持續追趙女的自小客車，並在北屯區持球棒將賓士車車窗砸毀。（記者陳建志翻攝）

洪姓男子等人持續追趙女的自小客車，並在北屯區持球棒將賓士車車窗砸毀。（記者陳建志翻攝）

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