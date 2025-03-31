竹市8旬翁撞死女騎士 家屬稱沒道歉還嗆「我高中老師退休啦」

新竹市南大路本月1日發生重大死亡車禍。（民眾提供）

2025/03/31 12:42

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市南大路本月1日發生重大死亡車禍，年近80歲的林姓退休老師開車載妻子外出，不明原因先衝撞待轉的34歲女騎士，女騎士當場遭撞飛10幾公尺後倒地不治，另有6人在這場車禍中受傷。事發近1個月，死者家屬等不到林翁的道歉，林翁還嗆家屬「是竹東高中老師退休的啦！」家屬不滿林翁的態度並PO文討公道。

家屬在Threads上發文，指控從事發到現在死者家屬和傷者都沒等到肇事者一句道歉，當家屬提出質疑時，對方還說「啊妳們在台南啊」的答案，始終認為不是自己的錯誤，堅持是車子暴衝才會釀禍，「不服汽車技師檢查結果，又再度要求二驗，結果還是一樣車子是沒有問題的。」

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家屬說，其實都知道道歉再多都換不回一個年輕的生命，直言「為人師表承認錯誤其實不可恥，竹東高中退休下來的教師又如何？」因為家屬要的是林翁承擔責任、承認錯誤，反問「找律師協助來維護您的權益嗎？還是來推卸該您承擔的責任？」對於林翁的態度，家屬不禁想問「在夜深人靜的時候您良心安嗎？」痛批「丟盡了為人師表的臉，但不該丟竹東高中教職員的臉！」

家屬說，事後回想，林男當下表示他是竹東高中退休的教師，是要家屬去查查他教育多少新竹子弟，深耕新竹教育多久嗎？有深厚且高社經地位的人士他認識不少嗎？對於一個北漂工作的年輕人，在他失誤開車撞死了，一個生命消逝，家屬等待事實真相，要一個有誠意的道歉，願意負擔起自己罪過⋯⋯盡力賠償和善待的訴求而已，請他回顧手持教鞭，面對犯錯的學生，當時的正義凜然氣勢。對照如今被撞死的亡者家屬，28日大言不慚地說是汽車機械故障導致爆衝，又面對檢驗結果出爐時的嘴臉。當下林男不是道歉，「反而告訴我們你是竹東高中老師退休」，公佈於眾也是想透過網路，有認識林男的朋友或曾經受過林男教育的學生能替家屬傳達，老師錯了就是錯了，請誠意承擔責任，不是找好律師或立委來維護，或有方法的逃避刑責！

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