台中辣妹酒後騎YouBike「爆表0.52」！當場驚呼：這樣也會？

林女酒後騎YouBike被警方攔下。（民眾提供）

2025/03/31 12:43

〔記者許國楨／台中報導〕台中市本月8日發生醫大生打工跑外送被酒駕車輛撞死事故，台中市第一分局3月份大動作執行11場大規模取締酒駕行動，截至27日已查獲80件酒駕案件，無論汽車、機車、電動車、甚至腳踏車酒駕，通通難逃法網，其中一起「辣妹騎YouBike酒駕」的案例更是讓警方哭笑不得。

第一分局大誠分駐所警員林冠賢，27日凌晨4時許巡經中區中華路段時，發現林姓女子（24歲）騎YouBike搖搖晃晃疑有喝酒，將她攔下詢問「有喝酒嗎」，林女大方承認「有」，沒想到呼氣酒測值竟高達0.52毫克，當警方告知她「腳踏車酒駕也一樣」時，她驚訝得睜大雙眼，連聲驚呼：「這樣也會？我以為只有汽機車才算！」

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警方當場對林女開罰，依《道路交通管理處罰條例》第73條規定，酒測值超過0.15毫克者，騎腳踏車可處1200元至2400元罰鍰，拒測罰4800元，並禁止繼續騎乘，林女得知自己酒駕被罰，滿臉懊悔，頻頻向警方道歉：「真的不好意思，我下次絕對不敢了！」所幸這次事件未造成事故，否則後果恐難以想像。

第一分局交通組解釋，酒後騎腳踏車酒測值超標除開單處罰外，如使用具電池驅動提供動力之電動輔助自行車，若酒測值0.25毫克以上，還會構成刑法第185-3條公共危險罪。

第一分局長尤啓南表示，該分局今年迄今與去年同期相比，酒駕肇事致傷人數15人較去年同期17人，減少2人（下降11.8%），雖數據有下降，警方仍持續貫徹酒駕零容忍政策，分析酒駕事故、酒駕違規熱點等數據，精準執法，在易發生酒駕路段加強規劃路檢、巡邏勤務。

同時依酒駕肇事溯源結果督促飲酒場所，如酒店、KTV、餐廳等業者善盡防制酒駕社會責任，呼籲市民朋友勿心存僥倖，如有聚會飲酒，應相互提醒，要妥善安排交通工具，如搭乘大眾運輸、計程車或是使用代駕，以確保安全回家，共同維護市民安全的交通環境。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

林女得知騎腳踏車酒駕也會開罰，滿臉驚訝。（民眾提供）

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