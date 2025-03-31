微型電動二輪車未掛牌上路 彰縣4個月抓403件

彰化監理站會同警方4個月來取締403件未掛牌上路，都依法開罰。 （圖由監理站提供）

2025/03/31 12:11

〔記者湯世名／彰化報導〕微型電動二輪車從2024年11月30日起須懸掛車牌及投保強制險才可行駛道路，但仍有不少用路人違規，彰化監理站會同警方等單位加強稽查，4個月來共取締403件未掛牌上路，都依法開罰1200至3600元罰鍰，並移置保管車輛。

彰化監理站3月27日會同彰化縣警局在微型電動二輪車出沒熱點及時段進行專案攔查，發現有微型電動二輪車尚未掛牌卻行駛於道路，立即驅車攔查該車及查核駕駛人資料，除當場依道路交通管理處罰條例第71條之1舉發，並移置保管車輛。

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彰化監理站長黃建興指出，微型電動二輪車未依法領用牌照上路經查獲者，將依照道路交通管理處罰條例處1200到3600元罰鍰，若車輛已經型式審驗合格，將當場移置保管；若未經型式審驗合格，則將沒入。

監理站提醒，微型電動二輪車尚未掛牌者，應儘速至公路監理機關查驗合格後，請領牌照才能在道路行駛。車主切勿心存僥倖繼續行駛，若經查緝將處車輛所有人新臺幣1200元以上3600元以下罰鍰，車輛並當場移置保管。

彰化監理站日前會同警方在微型電動二輪車出沒熱點及時段進行專案攔查。（圖由監理站提供）

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