傻眼！疑學生交通車馬路中間停車載客 民眾罵爆

一輛疑似學生交通遊覽車，將車大剌剌地停在新竹縣竹北市台1線中華路與光明六路交岔路口的馬路中間，違規讓多名學生上車，險象環生的情況讓民眾爆爆！ （擷取自臉書社團「竹北大小事」）

2025/03/31 12:05

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一輛疑似學生交通遊覽車，將車大剌剌地停在新竹縣竹北市台1線中華路與光明六路交岔路口的馬路中間，違規讓多名學生上車，險象環生的情況，讓用路人當下看了目瞪口呆，直呼「枉顧學生及用路人的安全，實在扯到爆」！

竹北警分局表示，此舉已違反道交管理處罰條例第55條第1項第2款在交岔路口內臨時停車，可處300元以上600元以下罰鍰。

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竹北市民將此影片貼在臉書社團「竹北大小事」，引發熱烈討論。有網友留言：「看來是老手，知道綠燈秒數夠長，學生數量上車不用15秒，綽綽有餘，不良駕駛的養成日記」、「很隨性，想停就停」、「太誇張了」、「扯到爆」、「不顧學生及用路人安全，只求自己方便，這應該要重罰吧」等。

貼文者還指，該輛客運「星期一到星期五，每天上午6點50分都在此停車載客」。

竹北警分局呼籲，學生交通車駕駛請遵守交通規則，勿隨意違規停車，應擇定安全地點供學生上下車，以確保乘客與其他用路人安全。

不過，因違規臨停交叉路口情況，已廢除民眾上網檢舉，警方也無法依po文直接開單，呼籲民眾如有看到可打110報警。另該輛遊覽車屬學生交通車管理辦法規定，民眾也可向主管機關教育局檢舉。

一輛疑似學生交通遊覽車，將車大剌剌地停在新竹縣竹北市台1線中華路與光明六路交岔路口的馬路中間，違規讓多名學生上車，險象環生的情況讓民眾爆爆！ （擷取自臉書社團「竹北大小事」）

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