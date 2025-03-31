檢質疑鍾文智案「澄清訊息」造假 高院還原當天內容

股市聞人鍾文智。（資料照）

2025/03/31 12:13

〔記者楊國文／台北報導〕高等法院掃到颱風尾！股市聞人鍾文智炒作台灣存託憑證（TDR）套利4.7億餘元，日前被最高法院重判他30年5月定讞，卻發現人已落跑，疑和高等法院未對鍾延長電子手環監控所致，劍青檢改今天發表措詞嚴厲聲明，譴責高等法院及合議庭於事件爆發後，為圖卸責竟誣賴最高法院、檢察官對是否延長科技監控「沒有意見」，已涉嫌編造假訊息，高等法院覺得委曲，還原當天發佈新聞訊息中，並未提及此事。

劍青檢改聲明指出，審理鍾文智的高院合議庭去年10月9日針對是否延長電子監控開庭，蒞庭檢察官當庭兩度發言要求必須延長電子監控，法官僅回應將以書面裁定通知，此後均無下文，隨後竟由審判長與法官在審理單上簽名，旋以電話通知辯護律師帶同被告來拆卸監控設備，合議庭行徑異常至極，當時如何與辯護律師私下聯絡及箇中曲折，應詳為調查。

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劍青檢改進一步表示，鍾文智落跑事件本月13日爆發後，高院迅速發「澄清訊息」到記者群組對外傳述：「當時受命法官問過最高法院、檢察官都回覆對於是否延長科控『沒有意見』」，試圖帶風向卸責，但此段內容與真相完全背離；經查，檢察官亦當庭兩度表示應繼續維持科技監控反對解除之意見並載明於筆錄意見，如今在高院口中竟然變成「檢察官沒有意見？」

劍青檢改指控，高院「澄清訊息」顯然已涉嫌編造假訊息，第一時間攻擊檢察官及最高法院，試圖為合議庭洗白，呼籲司法院應查明高院「澄清訊息」製發過程，若有違法情事，應將相關人員送請議處。

高院今上午否認涉嫌編造假訊息的指控，並還原本月13日發佈「澄清訊息」的內容，並未提及最高法院、檢察官對於是否延長科技監控沒有意見。

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