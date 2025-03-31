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    首頁　>　社會

    閒置派出所轉型再利用 白沙警分局舊通梁派出所改為警察服務站

    白沙通梁派出所舊廳舍，轉型為觀光警察服務站。（白沙警分局提供）

    白沙通梁派出所舊廳舍，轉型為觀光警察服務站。（白沙警分局提供）

    2025/03/31 11:31

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕位在澎湖跨海大橋、通梁古榕觀光景點旁的白沙警分局舊通梁派出所廳舍，現轉型為警察服務站，迎接澎湖觀光旅遊旺季到來，除提供旅遊諮詢、治安服務等外，並將重點置於打詐宣導任務，利用景點打卡特性，展開防詐宣導，期望成為全民運動。

    澎湖即將進入觀光旺季，白沙籍縣議員宋昀芝、魏睿宏多次建議閒置通梁派出所廳舍管理問題，澎湖縣政府警察局長林温柔特別指示白沙警分局整修，位於通樑古榕旁之舊有派出所，成立警察服務站，以因應即將到來的觀光需求。通樑古榕為遊客蒞臨澎湖必訪北環線重要之觀光據點，每年觀光季期間遊客眾多，白沙警分局特別於4月1日起至9月30日止觀光季期間，每日9至16時，假通梁舊有派出所成立觀光警察服務站。

    觀光警察服務站結合治安與服務工作，提供遊客走失協尋、旅遊資訊、旅遊安全、緊急聯絡及其他需要警察服務，以打造更安全、優質的旅遊環境。

    白警沙分局更於3月14日起推岀「觀光英語特訓班」，請來外籍老師打造超實用情境：日常對話怎麼接、報案求助怎麼說、帶路指引怎麼聊，來提升員警英文對話能力，以應付國際化觀光客的到來。

    跨海大橋作為打卡拍照的重要熱點，分局長林彥濬特別率同仁在跨海大橋向遊客進行識詐宣導，針對近期本縣發生的假投資案件及轄內民眾遭詐手法逐一說明，並推廣「打詐儀錶板」增加曝光度，冀望透過近距離方式達成「全民識詐」，降低詐騙案件發生率。

    澎湖跨海大橋為著名觀光景點，打卡之餘不忘防詐。（白沙警分局提供）

    澎湖跨海大橋為著名觀光景點，打卡之餘不忘防詐。（白沙警分局提供）

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