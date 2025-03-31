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    疑天雨路滑！計程車國2東向接北匝道撞護欄 散落零件波及西向3車

    國2東向9公里接國1及五楊高架北向匝道，31日發生計程車疑因天雨路滑自撞護欄事故，68歲簡男受困車內，散落零件波及西向3輛自小客車。（記者鄭淑婷翻攝）

    國2東向9公里接國1及五楊高架北向匝道，31日發生計程車疑因天雨路滑自撞護欄事故，68歲簡男受困車內，散落零件波及西向3輛自小客車。（記者鄭淑婷翻攝）

    2025/03/31 11:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國道2號東向9公里接國1及五楊高架北向匝道，今（31）日上午8點38分發生計程車疑因天雨路滑自撞護欄事故，68歲簡男受困車內，所幸他有繫上安全帶保命，警消到場協助他脫困送醫，四散、掉落的零件波及到國2西向往北匝道的3輛自小客車，由於正值上午尖峰時間，事故造成後方車流回堵，現場於9點57分排除，確切肇事原因仍待警方釐清。

    簡男駕駛營業小客車行經國2東向9公里東向往北匝道時，疑因天雨路滑自撞匝道護欄，不僅車體零件掉落波及行經國2西往北匝道3輛自小客車，簡男也受困車內，警消到場後協助其脫困，並送往林口長庚醫院救治，所幸簡男有依規定繫上安全帶，經醫生診治後無生命危險，現場於9點57分排除，酒測值待檢測，確切肇事原因有待警方進一步釐清。

    警方呼籲民眾應遵守交通規則，雨天行車開啟大燈，保持安全距離，避免超速及任意變換車道，輪胎應定時保養檢查胎紋並更換，遇到水漂不要驚慌，鬆開油門握緊方向盤，切勿急踩煞車，以免車輛打滑失控，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。

    國2東向9公里接國1及五楊高架北向匝道，31日發生計程車疑因天雨路滑自撞護欄事故，68歲簡男受困車內，散落零件波及西向3輛自小客車。（記者鄭淑婷翻攝）

    國2東向9公里接國1及五楊高架北向匝道，31日發生計程車疑因天雨路滑自撞護欄事故，68歲簡男受困車內，散落零件波及西向3輛自小客車。（記者鄭淑婷翻攝）

    國2東向9公里接國1及五楊高架北向匝道，31日發生計程車疑因天雨路滑自撞護欄事故，68歲簡男受困車內，散落零件波及西向3輛自小客車。（記者鄭淑婷翻攝）

    國2東向9公里接國1及五楊高架北向匝道，31日發生計程車疑因天雨路滑自撞護欄事故，68歲簡男受困車內，散落零件波及西向3輛自小客車。（記者鄭淑婷翻攝）

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