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    高雄新堀江鬧區2車1行人闖紅燈連撞 機車起火行人送醫不治

    高雄新堀江鬧區2車1行人闖紅燈連撞，機車起火行人送醫不治，騎士倒地獲救送醫。（圖由民眾提供）

    高雄新堀江鬧區2車1行人闖紅燈連撞，機車起火行人送醫不治，騎士倒地獲救送醫。（圖由民眾提供）

    2025/03/31 11:34

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市新堀江商圈中山二路與五福二路口，昨晚上8點半發生車禍，1輛機車疑未禮讓行人及闖紅燈，追撞1名違規穿越馬路男子，行人重傷意識不清送醫，今晨宣告不治，死者約65歲歲，身分待查，另有同樣闖紅燈的微型電動二輪車也遭波及，一度起火所幸警方及時撲滅，另2名騎士傷勢穩定。

    警方初步瞭解，車禍當時中山路號誌為紅燈，但左轉綠燈箭頭亮起，50歲機車騎士龔男疑闖紅燈，先撞到也闖紅燈欲穿越五福二路的死者，龔的機車波及同樣闖紅燈的微型電動二輪車，微型電動二輪車魏姓騎士（17歲）也受傷，引發機車冒煙起火。

    警方表示，行人（死者）左腳骨折及身體多處擦挫傷，且疑似身上有酒味當下意識不清，闖紅燈追撞行人、微型電動二輪車的龔男機車當下也冒煙起火。

    據了解，車禍發生當時中山二路與五福二路口紅燈，但亮起左轉燈，機車騎士龔男（50歲）與微型電動二輪車騎士魏男（17歲）沿中山二路往北違規闖紅燈，不慎撞上恰巧要從五福路過馬路的死者，當時行人號誌也是紅燈，3人均違規，肇事主因仍待調查、釐清。

    高雄新堀江鬧區2車1行人闖紅燈連撞，機車起火行人送醫不治。（圖由民眾提供）

    高雄新堀江鬧區2車1行人闖紅燈連撞，機車起火行人送醫不治。（圖由民眾提供）

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