竹聯幫弘仁會詐欺案溯源起訴29人 首腦柯男等14人收押

新竹地檢署檢察官廖啟村指揮竹聯幫弘仁會詐欺案，溯源起訴29人，5波查緝行動共查扣平板、點鈔機、行詐用證件資料、毒品及現金、虛擬貨幣等物。（警政署提供）

2025/03/31 11:37

〔記者廖雪茹／新竹報導〕竹聯幫仁堂弘仁會大哥柯姓、葉姓等男子，以Telegram聊天群組「一家仁」為平台召募旗下成員，對外以「鈞舜證券」等虛構投資公司名義誘騙民眾假投資，對內則建立嚴密的分工結構，更對未依規定上繳贓款的下線車手以暴力凌虐。新竹地檢署檢察官廖啟村偕同團隊指揮辦案，共發動五波查緝行動，自車手溯源成功破獲核心幹部成員，全案緝獲相關被告計52人，首腦柯男14人均經法院羈押獲准。

初估全台受害人數眾多，損失金額逾數千萬元。新竹地檢署以組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢防制法、傷害、加重妨害自由強制、強暴、脅迫攝錄他人性影像、加重強盜未遂等罪對柯男等29人提起公訴 ，移請新竹地方法院審理。

請繼續往下閱讀...

新竹地檢署指出，因應行政院「五打七安」政策，強化詐欺防制作為，檢察官廖啟村指揮刑事局電信偵查大隊、新竹縣新湖警分局偵辦，積極溯源，鎖定犯罪組織核心成員，從2024年11月至2025年3月間，共執行5波查緝行動，查扣平板、手機等50餘部、點鈔機3台、行詐用證件資料1批、第2、3級毒品1批、犯罪工具賓士、BMW等汽車4部，及現金700餘萬元、虛擬貨幣USDT4553顆（市值約15萬元）等物。

檢警調查，竹聯幫仁堂弘仁會大哥柯男、葉男等人，主導詐欺集團以Telegram聊天群組「一家仁」平台，召募旗下成員分工執行詐騙、洗錢等不法行為，對外以「鈞舜證券」等虛構投資公司名義誘騙民眾假投資，對內建立嚴密的職責分工結構，包括控盤首腦、控台、監控手、收水手、車手等層級，每一角色均有專人負責，資訊上控台統一發送話術指引與應對流程，資金流則由收水手依層級逐步向上集中至水房，再透過虛擬貨幣或第三方人頭帳戶轉移金流。

為取信被害人，成員在面交時會出示偽造員工證件、蓋有公司章之收據，甚至安排「假客服」與「假主管」配合，並透過虛設網站顯示投資獲利金額，營造可提領假象。一旦被害人要求提領時，集團即以話術推託或直接封鎖通訊，最終關閉網站使被害人無法聯繫。

檢警並查出，「一家仁」詐欺集團採用黑道管理模式。該集團成員於2024年間監控發現招募手顏男及車手林男收取被害人現金210萬元未即時繳回，疑似意圖逃避而黑吃黑。首腦柯男隨即指示由葉男及林男以發放報酬名義，引誘兩人至弘仁會三重組織據點，由成員持鋁棒、西瓜刀與電擊棒等凶器，集體對顏、林毆打、綑綁與凌虐並拍攝裸照恐嚇，致兩人嚴重身心創傷，並要求其親友交付210萬元方能換取自由。

新竹地檢署表示，「一家仁」詐欺集團具備高度組織性與企業化管理模式，自上而下層層分工，結合幫派勢力建立控制系統，透過話術統一、金流分層、暴力懲戒、假投資平台包裝等手段，形成一條龍式的犯罪鏈結，不僅對民眾財產安全造成重大侵害，更對社會秩序與經濟金融體系構成嚴重威脅。

檢方呼籲民眾，務必提高警覺，對於要求加入通訊群組、下載投資APP或面交現金等情形，應立即察覺可疑並主動查證。

新竹地檢署檢察官廖啟村指揮竹聯幫弘仁會詐欺案，溯源起訴29人，5波查緝行動共查扣平板、點鈔機、行詐用證件資料、毒品及現金、虛擬貨幣等物。（警政署提供）

新竹地檢署檢察官廖啟村指揮竹聯幫弘仁會詐欺案，溯源起訴29人，5波查緝行動共查扣平板、點鈔機、行詐用證件資料、毒品及現金、虛擬貨幣等物。（警政署提供）

竹聯幫仁堂弘仁會詐騙集團首腦柯姓等人以Telegram聊天群組「一家仁」為平台召募旗下成員，對外以「鈞舜證券」等虛構投資公司名義誘騙民眾假投資。（警政署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法