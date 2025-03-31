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    受刑人獄中遠距偵訊罵三字經 一審判4個月、二審改判無罪

    謝姓受刑人在獄中遠距接受偵訊竟飆罵三字經，一審被刑判4個月，二審改判無罪。（資料照）

    謝姓受刑人在獄中遠距接受偵訊竟飆罵三字經，一審被刑判4個月，二審改判無罪。（資料照）

    2025/03/31 09:52

    〔記者李立法／屏東報導〕謝姓受刑人在獄中透過視訊接受檢方遠距偵訊時，竟大暴走，對鏡頭前執行訊問的檢察事務官飆罵三字經，檢方依妨害公務罪起訴謝男後，一審認定謝男犯侮辱公務員罪，判刑4個月，得易科罰金，謝男不服，上訴二審後，法院合議庭認為謝男應訊中夾雜侮辱性言論，並未讓檢方該次訊問無法執行，難以侮辱公務員罪相繩，改判謝男無罪，可上訴。

    因案服刑中的謝男1年多前在獄中透過視訊接受檢方遠距訊問時，接續以三字經辱罵執行詢問職務的蔡姓檢察事務官，不僅貶損蔡男人格尊嚴，並影響公務的執行，檢方依妨害公務罪起訴謝男；屏東地院簡易庭認為謝男藐視國家公權力，影響公務員執行公務，且犯後未見悔意，因此案受偵詢時又對執行詢問的陳檢察事務官出言辱罵，態度惡劣，依侮辱公務員罪，判刑4個月，得易科罰金。

    謝男上訴二審後，屏東地院合議庭認為謝男在獄中接受蔡姓檢察事務官遠距詢問時，雖口出侮辱性言論，但蔡男並未理會加以制止，仍從容自若繼續詢問，謝男回答內容中夾雜侮辱性言論，雖會造成蔡男不悅或自覺受辱，但非無法繼續該次詢問程序，難認謝男言論或其他行為已明顯干擾公務員指揮、聯繫及遂行公務，自難以侮辱公務員罪相繩，應予謝男無罪諭知。

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