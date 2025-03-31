「匯豐大海」差點捲走130萬！投資小白積蓄險打水漂

經員警勸說，鄭婦才打消提款念頭。（警方提供）（記者許國楨攝）

2025/03/31 09:48

〔記者許國楨／台中報導〕「幸好有你們，不然血汗錢就沒了！」台中市66歲鄭姓婦人誤信網友，準備將帳戶內300萬的存款，一口氣領出130萬投資「穩賺不賠」的虛擬貨幣，沒想到對方竟是詐騙集團，幸銀行行員機警察覺異狀，通報警方聯手攔阻，及時保住她的積蓄。

台中市第二分局文正所上週五接獲轄內銀行通報，鄭姓婦人臨櫃欲提領130萬疑遇詐，員警黃偉修、許文溥趕抵了解原委，鄭婦原稱提領款項是為兒子購屋的訂金，但話語前後矛盾，讓人起疑，員警懷疑有人指導鄭婦說詞，經耐心詢問，獲得鄭女同意檢視手機對話。

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果然發現她與一名LINE網友「匯豐大海」密切聯繫，還向對方透露提領提領現金的計劃，員警納悶為何提領大筆款項還要告知他人？明顯異常，鄭婦才坦承於網路上認識該網友，對方自稱是「投資高手」指導投資虛擬貨幣（泰達幣）穩賺不賠，並要求提領現金面交。

「正常投資怎麼會要求你領現金？這就是詐騙！」員警隨即指出此為常見的假投資詐騙手法，說服鄭女放棄領款阻詐，由於鄭婦帳戶內還有300萬元存款，警方表示，依詐騙集團慣性，必定於所謂的投資line群組中，有人分享高額獲利心得，進而誘騙鄭女分批面交現金，直至存款被掏空，讓畢生積蓄打水漂。

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