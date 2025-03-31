為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「匯豐大海」差點捲走130萬！投資小白積蓄險打水漂

    經員警勸說，鄭婦才打消提款念頭。（警方提供）（記者許國楨攝）

    經員警勸說，鄭婦才打消提款念頭。（警方提供）（記者許國楨攝）

    2025/03/31 09:48

    〔記者許國楨／台中報導〕「幸好有你們，不然血汗錢就沒了！」台中市66歲鄭姓婦人誤信網友，準備將帳戶內300萬的存款，一口氣領出130萬投資「穩賺不賠」的虛擬貨幣，沒想到對方竟是詐騙集團，幸銀行行員機警察覺異狀，通報警方聯手攔阻，及時保住她的積蓄。

    台中市第二分局文正所上週五接獲轄內銀行通報，鄭姓婦人臨櫃欲提領130萬疑遇詐，員警黃偉修、許文溥趕抵了解原委，鄭婦原稱提領款項是為兒子購屋的訂金，但話語前後矛盾，讓人起疑，員警懷疑有人指導鄭婦說詞，經耐心詢問，獲得鄭女同意檢視手機對話。

    果然發現她與一名LINE網友「匯豐大海」密切聯繫，還向對方透露提領提領現金的計劃，員警納悶為何提領大筆款項還要告知他人？明顯異常，鄭婦才坦承於網路上認識該網友，對方自稱是「投資高手」指導投資虛擬貨幣（泰達幣）穩賺不賠，並要求提領現金面交。

    「正常投資怎麼會要求你領現金？這就是詐騙！」員警隨即指出此為常見的假投資詐騙手法，說服鄭女放棄領款阻詐，由於鄭婦帳戶內還有300萬元存款，警方表示，依詐騙集團慣性，必定於所謂的投資line群組中，有人分享高額獲利心得，進而誘騙鄭女分批面交現金，直至存款被掏空，讓畢生積蓄打水漂。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播