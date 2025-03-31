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    南投發生92件公墓火警 出動空拍機監控防火

    南投縣消防局出動空拍機，在各公墓加強中巡邏，協同地面消防人員防制公墓火警。（圖由南投縣消防局提供）

    南投縣消防局出動空拍機，在各公墓加強中巡邏，協同地面消防人員防制公墓火警。（圖由南投縣消防局提供）

    2025/03/31 09:39

    〔記者張協昇／南投報導〕週五就是清明節，根據南投縣消防局統計，今年截至3月23日止，縣內已發生92件公墓火警，消防局呼籲民眾掃墓謹記除草不用火等「4不1要」原則，並已會同環保局在各公墓宣導紙錢集中燒，同時出動空拍機在可能引發火災的熱點區域加強監控，預防公墓火警發生。

    南投縣消防局指出，為加強防範公墓火警，先前該局各大隊長已拜會13鄉鎮市公所，共同執行清明節防火措施，包括設立取水點、規劃紙錢集中點及設置公告公墓禁止露天燃燒警示牌等，並在各公墓提供消防水袋供掃墓民眾裝水洗手、裝垃圾或撲滅火源之用，同時出動空拍機在可能引發火災的熱點區域加強監控，以利火苗竄起時及時派員撲滅，避免延燒，造成山林火災。

    消防局表示，民眾掃墓應謹記「4不1要」原則，包含除草不用火（攜回丟棄）、紙錢不燃燒（放集中燃燒處或以功代金）、爆竹不燃放、菸蒂不亂丟及垃圾要帶走，以避免墓地火災發生，並降低空氣污染，以維護良好生活環境。民眾若任意燒雜草可能違反消防法第14條田野引火燃燒申請許可及安全防護相關規定，可處3000元以下罰鍰；若造成空氣污染，環保局得依空氣污染防制法處1200元以上10萬元以下罰鍰；萬一因放火焚燒雜草而引發公共安全，更有可能觸犯刑法，不可不慎。

    南投縣議員陳宜也在議會提案表示，草屯曾發生公墓火警延燒果園，造成果農損失衍生國賠事件，要求消防局及環保局務必加強推動紙錢集中收運等措施，減少公墓火警發生。

    南投縣消防局出動空拍機，在各公墓易引發火災的熱點區域加強監控，預防公墓火警發生。（圖由南投縣消防局提供）

    南投縣消防局出動空拍機，在各公墓易引發火災的熱點區域加強監控，預防公墓火警發生。（圖由南投縣消防局提供）

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