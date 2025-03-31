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    駕車擦撞路旁車輛側翻 警在車內搜出電子煙彈

    車輛擦撞路旁停放汽、機車後90度翻覆。（記者吳昇儒翻攝）

    車輛擦撞路旁停放汽、機車後90度翻覆。（記者吳昇儒翻攝）

    2025/03/31 09:20

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕29歲陳姓男子昨日21時23分駕車行經基隆市南榮路某檳榔攤前，車輛不慎擦撞路旁汽、機車，直接側翻橫躺馬路中央。所幸陳男並無大礙，經酒測後初步排除有酒駕情形。但警方在車內發現食用完的電子煙彈，懷疑陳男恐吸食喪屍煙彈後釀禍，目前已採尿送驗，釐清事故原因。

    基隆市警察局南榮路派出所獲報後，迅速派員前往現場進行交通疏導，並管制調撥為「單線雙向」車道，通知相關單位前來排除事故，並通知交通隊到場測繪。

    警方調查，陳男案發當時車輛偏右側，導致車體與路旁停放車輛發生擦撞，隨後竟飛起側翻，橫躺在路中央，陳男僅頭部擦、挫傷，並無大礙。但因陳男車內並無行車紀錄器，而現場則因道路施工亦無監視器畫面還原事故過程；所幸有兩名目擊者，可提供相關訊息，助於釐清事故原因。

    警方協助陳男脫困時，意外發現車內竟有吸食完畢的煙彈，懷疑陳男有吸食喪屍煙彈的可能，在其同意下，帶回派出所採驗尿意，釐清有無吸食毒品的情形。

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    車輛擦撞路旁停放汽、機車後90度翻覆。（記者吳昇儒翻攝）

    車輛擦撞路旁停放汽、機車後90度翻覆。（記者吳昇儒翻攝）

    車輛橫躺馬路中影響通行。（記者吳昇儒翻攝）

    車輛橫躺馬路中影響通行。（記者吳昇儒翻攝）

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