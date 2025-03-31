成大校外1死4傷車禍 檢起訴：肇事女職員癲癇發作闖禍

2024年8月12日下午，成大林姓女職員駕車時癲癇發作失控衝出校園外的大學路撞擊多輛汽、機車，釀成一死四傷慘劇。（資料照，記者王俊忠攝）

2025/03/31 01:02

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成大校外車禍1死4傷！女職員癲癇發作闖禍 監理站這麼說

〔記者王俊忠／台南報導〕2024年8月12日下午，由成功大學林姓女職員駕駛的日產休旅車，從成大校區道路急駛而出，在大學路撞上1輛速霸陸休旅車與多輛機、單車，造成1名蔡姓女機車騎士魂斷現場，林女與遭撞的速霸陸車駕駛及2輛機車騎士4人都受傷。檢方調查認定案發時，林女罹患的癲癇症發作，導致座車失控高速衝撞，釀成重大傷亡悲劇。

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檢察官指林女癲癇還在治療、且可能發作，應避免駕車上路，她仍貿然駕車，因癲癇發作導致發生這起重大傷亡車禍，有明顯過失，依過失致死罪嫌起訴林女；但因林女在案發現場向員警自首，檢方請法官考量是否給予減刑。

檢方調查，被告林女於2012年、2013年間罹患局部意識障礙型癲癇症，有到成大醫院就診治療，並長期使用2種以上抗癲癇藥物，這病症發作時可能引發全身僵直與意識喪失情形，發作頻率從每月數次到數月1次不等，發作時間一般持續數分鐘，發作完後仍會短暫意識模糊，直到清醒。

林女曾於2024年8月初到成醫回診、取藥，並在8月12日上午吃過抗癲癇藥，可能有頭暈副作用，應避免駕駛車輛。她仍於同日下午5點許從成功大學總圖書館旁的地下停車場，駕駛其日產休旅車離開停車場、轉往大學路方向行駛。

此時，林女突然癲癇病發、陷入頭暈、全身僵直與意識喪失狀況，她繼續踩著油門往前高速行駛，相繼撞擊成大校園內多輛停放的腳踏車、大學路入口處的柵欄機與警衛室等多項物品，使得林女座車噴飛、衝出大學路，撞上行經大學路、由黃姓男子駕駛的速霸陸休旅車。

接著，林女與黃男兩人的座車又波及42歲蔡姓女子騎乘的機車，蔡女傷勢嚴重、當場身亡；另有官姓女子與王姓男子兩人所騎的機車也被撞及，肇事的林女與速霸陸車駕駛黃男、官女、王男（3人都未提告）等4人都受傷送醫治療。

檢察官查認，林女罹患癲癇尚未治癒之前應避免駕駛車輛，她仍貿然駕車，終因病症發作，導致發生這件車禍慘劇，林女駕車行為與蔡女的死亡有相當因果關係，林女有過失致死責任。

2024年8月12日下午，成大林姓女職員駕車時癲癇發作失控衝出校園外的大學路撞擊多輛汽、機車，釀成一死四傷慘劇。（資料照，記者王俊忠攝）

消防、救護人員搶救車禍受傷的女患者。（資料照，由民眾提供）

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