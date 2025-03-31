成大校外車禍1死4傷！女職員癲癇發作闖禍 監理站這麼說

台南監理站指案發後不久，林女即把駕照繳回給監理站。（圖由台南監理站提供）

2025/03/31 01:05

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成大校外1死4傷車禍 檢起訴：肇事女職員癲癇發作闖禍

〔記者王俊忠／台南報導〕對於成大林姓女職員在駕車時因癲癇發作，在成大校區外造成1死4傷的慘重車禍。交通部台南監理站表示，去年8月案發後，該站即行文給林女，林女很快就繳回駕照。而對癲癇患者的考照駕車，監理單位都有處理的相關規定。

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台南監理站說明，道路交通安全規則從2020年9月7日起為幫助癲癇患者解決日常生活和工作的交通需求，目前開放控制良好未發作的患者可以合法申請機車或普通小型車的駕照考驗。癲癇患者申請駕照須符合道路交通安全規則規定，除需通過體檢和體能測驗，還要附上最近3個月內由醫療院所的神經內科、神經外科或兒科且曾參加神經相關專業訓練醫師，出具最近2年內癲癇未發作的診斷證明才能申請考照。

成大醫院神經部主任黃欽威醫師說，國內已實施如2年以上癲癇未再發作，病友可考照、駕駛車輛上路。

台南監理站並說，癲癇病友駕照須於發照日起每2年換發1次。依據道路交通安全規則規定，駕駛人應於駕照有效期限屆滿前後1個月內，檢具最近3個月內由醫療院所醫師出具最近兩年內未癲癇發作之診斷證明書，向監理機關申請換發駕照。如在持有駕照期間癲癇發作，無論是不是列管在案的癲癇駕駛人，都必須依道路交通安全規則，儘快把駕照繳回監理機關，如未按照規定繳回駕照，監理單位會公告註銷病友駕照。

假如癲癇患者隱瞞病史去考駕照，將涉刑法「明知為不實之事項，而使公務員登載於職務上所掌之公文書，足以生損害於公眾或他人者，可處3年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金」，呼籲大家不要以身試法，以保障道路交通安全。

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