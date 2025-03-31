車手詐200萬願花33年賠償 「比例懸殊、杯水車薪」法官拒減刑

郭姓大貨車司機當車手拿200萬元，他願賠償被害人，但卻每月分期付款5000元，要花33年多才能全數賠償，圖為警方抓車手場景，與本案無關。 （記者張瑞楨翻攝）

2025/03/31 00:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕40歲高職畢業的郭姓大貨車司機，2023年改行當詐欺集團的車手，於南投縣向石姓被害人拿取200萬元，警察很快抓到他，但200萬元贓款已轉交上級，台中地方法院一審依加重詐欺取財罪判刑1年2月，他上訴並與被害人和解，再以和解為由聲明減刑，高等法院台中分院二審卻認為，郭男承諾每月分期付款賠償5000元，至本月（3月）只付5000元，剩餘需要33年又3個月才能全數賠償，比起被害人的200萬元損害，顯然是「比例懸殊、杯水車薪」，駁回上訴。

判決書指出，郭姓大貨車司機於2023年11月加入LINE暱稱「柯P」的詐欺集團，2023年11月28日假冒投資公司人員，拿著自己親筆簽本名的假收據，跑到南投縣向石姓男子取走現金200萬元，再搭計程車到台中市一處停車場，轉交身分不詳的上級，南投縣草屯分局員警依假收據簽名等線索，很快就抓到他，他宣稱沒有獲得酬勞。

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南投地方法院認為，郭男偵查時否認詐騙，至審理時才坦承犯行，依法是不能減刑，但考量他沒前科，依「三人以上共同以網際網路詐欺取財罪」（加重詐欺取財罪）判刑1年2月。

郭男上訴高等法院台中分院，他強調已與被害人和解，承諾賠償全部的損失，今年3月先付現金5000元，餘款199萬5000元，從今年4月20日起，每月分期付款5000元，他已積極尋求彌補受害人損害，聲明二審減刑。

合議庭法官卻認為，一審判處1年2月，已是很輕的刑度，且郭男到今年3月只有賠償5000元，比較石男200萬元的高額損害，堪稱是「比例懸殊、杯水車薪」，剩餘還要分399個月，亦即需要33年又3個月才能全數清償，雙方雖和解，仍不足以動搖一審量刑的妥適性，判決駁回上訴，可上訴三審。

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