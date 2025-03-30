為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    引誘未滿14歲少女壞壞 宜蘭男重判4年6月

    宜蘭縣籍蔡姓男子涉嫌引誘未滿14歲少女拍裸照，並發生性行為，一審重判4年6月。圖為情境照。（示意圖）

    宜蘭縣籍蔡姓男子涉嫌引誘未滿14歲少女拍裸照，並發生性行為，一審重判4年6月。圖為情境照。（示意圖）

    2025/03/30 21:59

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣籍蔡姓男子涉嫌引誘未滿14歲少女小真（化名）拍攝裸照，透過通訊軟體傳給他觀賞，後來還發生性行為。一審法官認定蔡男犯引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，又犯對未滿14歲之女子為性交行為罪，判刑4年6月。

    判決指出，蔡男有多次引誘未成年拍攝猥褻畫面前科，2023年4月初到12日再度犯案，連續3次以臉書通訊軟體MESSENGER傳送訊息，引誘小真拍攝裸露胸部猥褻照片供他觀覽，小真原本無意拍攝，但經蔡男要求，便在桃園市住處持手機拍攝裸露胸部照片3張，以MESSENGER傳給蔡男，蔡看完後儲存在手機相薄。

    同年4月中旬，蔡男基於與未滿14歲女子性交犯意，在新北市住處與小真性交，案發後，小真向警方報案，台灣高檢署令轉蔡男戶籍所在地的宜蘭地檢署偵查起訴，再移審宜蘭地方法院。

    蔡男在宜蘭地院庭訊時坦認不諱。宜院合議庭斥責蔡男告明知小真是未滿14歲女子，竟為滿足其個人私欲，先引誘小真自拍及傳送猥褻行為畫面，再對她為性交行為得逞，由於蔡男先前就有多次引誘未成年人製造猥褻行為之電子訊號犯行，仍不知悔悟，間隔僅約1年，即再度犯下本案。

    合議庭認為，蔡男犯引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑3年；又犯對未滿14歲之女子為性交行為罪，處3年6月。應執行有期徒刑4年6月，作案用手機沒收。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播