引誘未滿14歲少女壞壞 宜蘭男重判4年6月

宜蘭縣籍蔡姓男子涉嫌引誘未滿14歲少女拍裸照，並發生性行為，一審重判4年6月。圖為情境照。（示意圖）

2025/03/30 21:59

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣籍蔡姓男子涉嫌引誘未滿14歲少女小真（化名）拍攝裸照，透過通訊軟體傳給他觀賞，後來還發生性行為。一審法官認定蔡男犯引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，又犯對未滿14歲之女子為性交行為罪，判刑4年6月。

判決指出，蔡男有多次引誘未成年拍攝猥褻畫面前科，2023年4月初到12日再度犯案，連續3次以臉書通訊軟體MESSENGER傳送訊息，引誘小真拍攝裸露胸部猥褻照片供他觀覽，小真原本無意拍攝，但經蔡男要求，便在桃園市住處持手機拍攝裸露胸部照片3張，以MESSENGER傳給蔡男，蔡看完後儲存在手機相薄。

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同年4月中旬，蔡男基於與未滿14歲女子性交犯意，在新北市住處與小真性交，案發後，小真向警方報案，台灣高檢署令轉蔡男戶籍所在地的宜蘭地檢署偵查起訴，再移審宜蘭地方法院。

蔡男在宜蘭地院庭訊時坦認不諱。宜院合議庭斥責蔡男告明知小真是未滿14歲女子，竟為滿足其個人私欲，先引誘小真自拍及傳送猥褻行為畫面，再對她為性交行為得逞，由於蔡男先前就有多次引誘未成年人製造猥褻行為之電子訊號犯行，仍不知悔悟，間隔僅約1年，即再度犯下本案。

合議庭認為，蔡男犯引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑3年；又犯對未滿14歲之女子為性交行為罪，處3年6月。應執行有期徒刑4年6月，作案用手機沒收。

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