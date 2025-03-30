鍾文智潛逃究責！審判長喊冤 書記官工會批：踐踏書記官尊嚴

股市聞人鍾文智棄保潛逃。（資料照）

2025/03/30 18:22

〔記者吳昇儒／台北報導〕前「連一鮑魚」董事長鍾文智被重判30年5月定讞，因未施行電子監控逃逸，引發各界質疑，要求究責，矛頭指向高等法院。裁定該案的審判長邱忠義昨接受媒體採訪時提及「合議庭略式裁定後，承審法官的書記官要如何通知或送達，是書記官執行層面的問題」，引起台灣書記官工會不滿，發聲明指出，邱的說法是踐踏書記官尊嚴的詭辯。

鍾文智因炒作歐聖等五檔台灣存託憑證（TDR）套利4.7億餘元，12日最高法院依違反證券交易法等罪重判他30年5月定讞。鍾男卻於高院合議庭違反程序下，悄悄地不再延長對鍾的電子監控，且未對外公告，直至判刑確定，才發覺鍾男已逃逸。司法院昨天表示，高院疏失部分，將依法究責。

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該合議庭審判長邱忠義則向媒體喊冤委屈表示，「合議庭未曾參與鍾文智炒作TDR案的實體審理，對案情ㄧ無所悉，只是代替最高法院處理相關強制處分，而經手案件的最高法院完全不表示意見…合議庭綜合各種事證，認為加保2千萬元，輔以原本保證金8千萬元、限制出境出海、定時報到處分，可達到羈押所欲達成目的，因此認為無延長科技監控必要，並無不當」。

曾任最高法院法官的邱忠義也針對程序部分說明指稱，刑事訴訟法裁定格式無明文規定，口頭諭知也可以，在審理單上批示的「略式裁定」，法律並未禁止且行之有年，合議庭當下未立即製作正式書面裁定，並無不合法，至於合議庭略式裁定之後，承審法官的書記官要如何通知或送達，「那都是書記官執行層面的問題」。

邱忠義的說法則引發台灣書記官工會不滿，並於今日下午則發出「非略式聲明」，呼應邱稱的「略式裁定」。直指邱忠義審判長甩鍋，把責任丟給書記官。

聲明中稱，邱忠義所稱，「合議庭略式裁定之後，承審法官的書記官要如何通知或送達，那都是書記官執行層面的問題」明顯將自己重大違反法令行為，藉由實務上身為配屬法官的指揮監督地位，意圖嫁禍給承辦書記官，台灣書記官工會表達強烈譴責。

此外，法律明文規定，裁判應由法官製作裁判書原本，由合議庭全體法官簽名後，交書記官依照原本製作正本，並附記「本件正本經證明與原本無異」字樣。書記官只負責收到裁判原本後，依照原本製作正本並送達，書記官沒有任何義務在根本沒有裁定書原本的前提之下，去確認口頭諭知、審理單批示是否為法官裁定。而邱忠義卻指責書記官「要如何通知或送達，那都是書記官執行層面的問題。」工會認為，這是邱忠義明知自己重大違背法令、踐踏書記官尊嚴的詭辯。

台灣書記官工會發聲明指出，邱的說法是踐踏書記官尊嚴的詭辯。 （翻攝自臉書台灣書記官工會粉絲專頁）

台灣書記官工會發聲明指出，邱的說法是踐踏書記官尊嚴的詭辯。 （翻攝自臉書台灣書記官工會粉絲專頁）（記者吳昇儒攝）

台灣書記官工會發聲明指出，邱的說法是踐踏書記官尊嚴的詭辯。 （翻攝自臉書台灣書記官工會粉絲專頁）

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