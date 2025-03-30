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    夜市擺攤累壞！自撞路旁轎車又「刁車」 暖警獨推2.7噸貨車解圍

    柯男自撞路旁轎車，警方趕往處理。（警方提供）

    柯男自撞路旁轎車，警方趕往處理。（警方提供）

    2025/03/30 15:28

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市柯姓男子在夜市擺攤，昨深夜開車返家途中行經南屯區時，因長時間工作疲憊，注意力不集中，自撞路旁停放車輛，警方獲報趕抵現場，見事故未造成人員傷亡，通知遭撞車輛車主前來協調賠償事宜，然當柯男準備將2.7噸貨車移至路邊時，卻發現燃油耗盡動彈不得，所幸暖警協助推車解圍，讓柯男感動不已。

    台中市第四分局昨深夜獲報，轄內永春路發生事故，交通分隊警員黃鈺銘趕往現場處理時，發現是30歲柯男開車不慎自撞路旁停放車輛，確認此事故未造成人員傷亡，並依程序通知遭撞車主前來了解狀況，然而，當柯男準備將貨車移置路旁時，卻發現車輛拋錨動彈不得，讓他一時手足無措。

    黃員見狀上前關心，得知柯男貨車因油箱見底無法發動，當機立斷決定伸出援手，先請柯男坐回駕駛座控制方向盤，隨後一個人徒手推動重達2.7噸貨車，一步步將車輛推至安全地帶，確保不影響交通。

    經了解，柯男當天從早忙到晚，結束夜市擺攤後已相當疲憊，才會不慎發生交通事故，所幸事故未造成嚴重後果，儘管貨車載滿擺攤器具、重量驚人，黃員仍咬緊牙關奮力推動，最終順利將貨車移至安全地點，這一幕讓柯男感動不已，滿臉歉意頻頻道謝，「真的太感謝了，不然我不知道該怎麼辦！」

    分局長陳祥麟表示，駕駛人行車前務必確保身心狀態良好，避免疲勞駕駛，避免因注意力不集中而釀禍，此外，上路前也應隨時檢查油量，確保車輛正常運作，以降低事故發生的風險，確保行車安全。

    2.7噸貨車燃油耗盡動彈不得，暖警推車解圍。（警方提供）

    2.7噸貨車燃油耗盡動彈不得，暖警推車解圍。（警方提供）

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