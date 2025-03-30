清明掃墓 台南大內上午3起公墓火警

清明掃墓用火小心 台南大內一上午3起公墓火警。（記者劉婉君攝）

2025/03/30 15:05

〔記者劉婉君／台南報導〕清明節將屆，許多民眾已利用週休2日提早掃墓祭祖，但公墓雜草火警案件也頻傳，台南市大內區今（30）日上午已有3起，消防人員疲於奔命，台南市消防局第4大隊呼籲民眾，清明掃墓勿用火，確保安全慎終追遠。

清明時節是墓地火警高峰期，台南市大內區第1公墓、第3公墓今天上午有3處地點先後傳出雜草火警，消防局獲報後出動大內及山上消防分隊前往灌救，目前均已撲滅。

請繼續往下閱讀...

根據第4大隊統計，轄區內從20日起迄今的雜草、廢棄物及墓地火災共計14件，今天上午就發生3件。第4大隊表示，前一陣子台南地區降雨，今年清明節前夕轄內公墓火災件數，較去年同期減少，但仍提醒民眾注意清明掃墓勿用火，金紙集中燒，安全又環保。如果一定要用火，也要使用水袋確實將餘燼撲滅再離開。

清明掃墓用火小心 台南大內一上午3起公墓火警。（記者劉婉君攝）

台南市大內區30日上午3起公墓火警，台南市消防局第4大隊呼籲民眾，清明掃墓勿用火，確保安全慎終追遠。 （讀者提供）

台南市大內區30日上午3起公墓火警，台南市消防局第4大隊呼籲民眾，清明掃墓勿用火，確保安全慎終追遠。 （讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法