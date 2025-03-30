中壢警掃蕩酒店、KTV、電子遊藝場「美腿叢林」現蹤 查獲4通緝犯

中壢警掃蕩酒店、KTV、電子遊藝場「美腿叢林」現蹤。（記者李容萍翻攝）

2025/03/30 15:11

〔記者李容萍／桃園報導〕打擊黑幫犯罪及詐騙集團，為當前政府的治安重點工作，桃園天道盟同心會潘姓男子本月中旬，前往苗栗竹聯幫承信會的賭場詐賭，潘男等人被對方扒衣教訓，潘男隔日率員前往尋仇，年僅19歲的吳男28日持罕見美製M15響尾蛇突擊步槍大白天狂掃同心會據點20槍，吳男事後自首，法院裁定羈押禁見。對此，桃園市警察局中壢警分局昨（29）日深夜動員近百名警力，針對轄區酒店、KTV及電子遊藝19處特種營業場所，執行「雷霆除暴」掃蕩專案擴大臨檢及路檢，藉以遏止有心人士滋擾，打擊黑幫組織犯罪氣焰。

截至今日凌晨共查獲槍砲通緝1人、詐欺通緝2人、竊盜及洗錢危害防條例通緝2件1人，雖然這兩天氣溫下探10度，在臨檢掃蕩過程，仍見穿著清涼的女子排排站接受員警盤查，現場彷彿「美腿叢林」、吸睛十足。

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此專案勤務由中壢警分局長林鼎泰率隊，結合刑事警察大隊、保安警察大隊、交通警察大隊及特殊任務警力霹靂小組警力，針對轄內19處特種營業場所實施臨檢，對2條主要幹道及聯外道路4條設置6處路檢點，結合22組巡邏網形成「點、線、面」的警力部署，除有效壓制幫派氣焰，同時展示警方維護治安決心。

林鼎泰指出，警方將持續針對轄內特定營業場所及幫派活動處所進行臨檢掃蕩，嚴正執法，剷除犯罪滋生的溫床，遏止不法分子蠢動，全力維護治安。更強調對於任何危害社會治安的各類犯罪，警方都會嚴加究辦、決不寬貸，不容有任何挑釁公權力的行為發生。

其中，普仁派出所執行雷霆除暴擴大臨檢專案勤務期間，於中壢區中山東路查獲31歲廖男為詐欺通緝犯，經查廖男於加入詐團，涉嫌以介紹工作誘騙被害人交付存簿及提款卡作為詐騙犯罪工具，警方提醒民眾求職前務必驗證工作資訊真實度、不繳交用途不明或無關的費用、不繳交個人重要文件（身分證、信用卡、金融卡等），以及面試前將時間地點告知親朋好友，避免落入詐團圈套。

中壢警掃蕩酒店、KTV、電子遊藝場「美腿叢林」現蹤。（記者李容萍翻攝）

中壢警分局深夜動員近百名警力，針對轄區酒店、KTV及電子遊藝19處特種營業場所，執行「雷霆除暴」掃蕩專案擴大臨檢。（記者李容萍翻攝）

中壢警分局深夜動員近百名警力，針對轄區酒店、KTV及電子遊藝19處特種營業場所，執行「雷霆除暴」掃蕩專案擴大臨檢。（記者李容萍攝）

中壢警分局深夜動員近百名警力，針對轄區酒店、KTV及電子遊藝19處特種營業場所，執行「雷霆除暴」掃蕩專案擴大臨檢。（記者李容萍攝）

中壢警分局深夜動員近百名警力，針對轄區酒店、KTV及電子遊藝19處特種營業場所，執行「雷霆除暴」掃蕩專案擴大臨檢。（記者李容萍攝）

中壢警分局深夜動員近百名警力，針對轄區酒店、KTV及電子遊藝19處特種營業場所，執行「雷霆除暴」掃蕩專案擴大臨檢。（記者李容萍攝）

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