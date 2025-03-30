澎湖跨海大橋搶救喵星人大作戰 消防與民眾克服強風急救援

澎湖跨海大橋傳出喵星人疑似「想不開」，一躍而下卡在橋墩護墊間。（民眾提供）

2025/03/30 13:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連接澎湖白沙與西嶼主要交通幹道-跨海大橋，今（30）日驚傳喵星人疑似「想不開」，竟由橋墩柵欄一躍而下，所幸被護墊卡住，剛好處在不上不下的尷尬位置，由於東北季風來襲，橋上風勢相當大，民眾與消防局人員，展開艱難的拯救跨海大橋貓星人大作戰。

澎湖跨海大橋位於縣道203號的橋梁連接澎湖群島之中的白沙島與西嶼島，為澎湖重要的交通幹道，1996年3月新橋完工並通車至今。全長共計2494公尺，橫跨白沙、西嶼2島之間的吼門水道，水流湍急，流速據說可達每秒3公尺，為澎湖海域第二險流。 每當冬季東北季風來臨，更是怒濤洶湧，難以行船。

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今日中午有民眾開車經過跨海大橋，看見一隻黑色相間顏色的貓咪，往橋下方一躍而下，連忙停車查看，發現貓咪竟卡在橋墩手扶杆下方，想出手救援卻捉不到貓咪，白沙消防分隊獲報已出動救援。由於今日澎湖氣象站（馬公市） 瞬間風速觀測達8級風以上標準，較大風速氣象站與達標觀測值排序（單位:公尺/秒），澎湖氣象站（馬公市） : 17.4，橋上風力更是驚人。

由於跨海大橋墜海，都是條不歸路，多年前寶來證券前董座白文正也葬身於此，每年都傳出相關案例，澎湖縣政府衛生局在橋面上書寫珍愛生命警語，但此次卻傳出喵星人疑似「想不開」，竟想由橋上一躍而下，讓外界匪夷所思。

喵星人卡在橋墩間護欄，不上不下動彈不得。（民眾提供）

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