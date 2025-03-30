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    首頁　>　社會

    商店被偷1瓶機油堅稱是「黑工」要警逮人 警方：非現行犯須依法查辦

    仁愛警分局的派出所警員向商店老闆娘說明，有監視器錄到小偷與其對話的影音，警方一定會追查。圖擷自「南投人」臉書社團）

    仁愛警分局的派出所警員向商店老闆娘說明，有監視器錄到小偷與其對話的影音，警方一定會追查。圖擷自「南投人」臉書社團）

    2025/03/30 13:40

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣某商店被偷1瓶機油，2天後店家報案，老闆娘簡稱小偷是「黑工」，也知道他是誰，要員警去把人抓起來，警方告知監視器有錄到影像，因非現行犯不能立即逮捕，但一定會查辦，非店家網友在臉書社團PO影片怒責警方遲不到場抓小偷，有網友說，警方須依法辦案，而不是聽老闆娘指揮辦案。

    有網友在地方臉書社團PO了兩段警員與商店老闆娘對話影片，指南投某商店被「黑工」偷竊，店家到派出所報案員警就是不來，打110才來，員警到場還嗆罵店家。

    網友看了兩段影片後發現，員警一開始有說明，店家有監視影片，對方也承認，警方就可依據影片查辦，商店老闆娘則說知道是誰，何況對方是逃逸外勞，警方就要去抓，警方必須保護人民。另一段影片，則節錄警方火大說「要告就去告」。

    PO文者幫店家討拍的貼文，網友反應則很不同，有人雖贊同「是黑工就抓，不要吃案」，但是多名網友認為影片不完整恐引人斷章取義，且抓逃逸外勞是移民署專勤隊管的，還有網友轉貼日前誠品書店指小朋友偷竊警方馬上帶回，後來被懲處的新聞；另有人認為新住民老闆娘不管法律亂指揮警察辦案。

    仁愛警分局看到影片後澄清，在臉書社團貼文和影片者並非店家，而商店被偷一瓶機油發生在3月26日，但店家28日下午才報案，犯嫌已非屬現行犯，仁愛分局已依規定受理案件製作被害人筆錄，調閱相關監視器追查，目前已掌握特定對象，後續將依規定函送南投地檢署偵辦。

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