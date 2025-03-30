防大甲媽搶轎「格鬥盃」重演！台中警方邀接駕團體見面約制

往年大甲媽起駕的空拍照。（警方提供）

2025/03/30 13:29

〔記者許國楨／台中報導〕2025年大甲媽祖遶境將於4月4日深夜起駕，4月13日回鑾，而這場年度宗教盛事預計吸引大量信徒參與，為防範搶轎暴力、竊賊趁亂行竊，台中市警局近期除找來接駕團體「排排坐」約制，並已提前部署啟動相關維安機制，確保活動安全順利進行。

過去大甲媽遶境曾因搶轎衝突頻傳，甚至有「格鬥盃」之稱，為防止歷史重演，中市警方近期由各分局及刑警大隊偵查隊長，親自訪查轄內準備接駕的大型宮廟及團體，除進行約制告誡、建立聯繫窗口外，並了解各地接駕地點以妥善部署警力，同時明確告知參與者不得展示任何幫派相關標誌或暗示。

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屆時若有違反相關法律規定，警方將依法嚴辦絕不寬待，並在活動全程派員蒐證，如發生聚眾鬥毆等脫序行為，將依妨害秩序罪移送地檢署偵辦，展現維護宗教活動安全秩序的決心。

另遶境期間大量香客湧入，許多來自外地的信徒隨身攜帶現金，容易成為竊賊覬覦的目標，警方將在現場部署警力執行檢扒勤務，加強對職業扒竊慣犯的辨識與監控，另為防止宵小破壞車窗行竊，也會在人潮聚集處設置防竊廣播、增設標語立牌，並動員治安志工提醒信眾保管好個人財物。

此外，今年警方也大規模應用科技設備，除增派護轎警力外，還會透過空拍機、高解析監視器、M-Police行動警政系統，即時回傳畫面至E化指揮所，讓指揮中心能迅速掌握現場狀況，應對突發事件。

市警局李文章強調，遶境期間警方將會全力維持遶境秩序，如有違法脫序或搶轎等暴力滋事行為，一律嚴懲究辦、絕不寬貸。同時提醒參加民眾注意隨身財物，並遵守「不搶轎、理性虔誠祈福」原則，保持和平理性、圓滿順利地迎接一年一度的遶境盛事。

台中警方找來接駕團體及宮廟約制。（警方提供）

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