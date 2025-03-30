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    食品工廠苛扣住宿費突歇業不付資遣費 須支付外籍移工8萬

    基隆地院近日審結，判定公司須支付武女8萬732元。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，判定公司須支付武女8萬732元。（記者吳昇儒攝）

    2025/03/30 13:22

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕越南籍武姓女子2021年1月起受雇於宏彰食品工業有限公司，起先半年被公司苛扣住宿費，去年4月22日，公司又無預警歇業，僅告知武女「明天不用來上班」，不願支付資遣、預告工資等費用。武女提告求償，維護自身權益。基隆地院近日審結，判定公司須支付武女8萬732元。

    越南籍的武女主張，來台之後受雇於從事漁業加工的宏彰食品工業有限公司（下稱宏彰食品公司），但第一年的1到6月，未經討論公司就以住宿費名目苛扣7500元。後來因公司經營不善，去年4月22日無預警歇業，僅透過仲介轉達明日不用上班，未依規定支付4萬4069支遣費、預告工資2萬6935及特休未休4.5日工資4122元，故依勞基法向該公司索賠8萬2626元。

    基隆地方法院完成合法通知程序，宏彰食品公司及其法定代理人楊晉彰並未在言詞辯論期日到場，也未提出書狀做任何聲明或陳述。

    法官指出，楊男經營的公司於去年4月22日就不再營業，也未提供武女工作機會，更沒有發放工資，有終止勞動契約默示意思表示，所以認定雙方勞動契約終止，武女得依勞基法爭取權益。

    而武女指稱楊男擅以住宿費名目苛扣扣薪資7500元，因楊男未提出已全額給付證據，求償有理。另資遣費部分，據勞保局資料顯示，武女被資遣前6個月，平均工資2萬6203元、在該公司工作年資3年3月又9天，資遣費不得於4萬2907元。

    法官認為，武女在公司工作年資逾3年，依勞基法規定，預告工資為30日，其請求特休未休工資亦有根據，故判處宏彰食品公司須給付武女8萬732元

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