為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    緬泰強震死傷上修恐攀升 我國消防搜救隊持續待命中

    緬甸28日發生強震，而各國搜救隊計有21支隊伍動員中，另，包括我國仍有27隊持續待命中。（消防署提供）

    緬甸28日發生強震，而各國搜救隊計有21支隊伍動員中，另，包括我國仍有27隊持續待命中。（消防署提供）

    2025/03/30 12:31

    〔記者陸運鋒／新北報導〕緬甸28日發生規模7.7強震，目前已知1644人罹難，近3500人受傷，另外還有139人下落不明，死傷恐進一步攀升，而各國搜救隊計有21支隊伍動員中，此外，包括我國有27隊持續待命中、102隊監測中、解除待命10隊，目前泰、緬仍尚未回覆我國派遣搜救隊需求，仍積極聯繫駐緬甸大使，了解災情動態。

    消防署表示，我國目前已完成搜救人員126員（含6位醫師、7位護理師、2位獸醫師、2位結構技師）、搜救犬6隻及各式裝備器材15公噸的救援待命整備，另屏東縣消防局搜救隊40員，已至竹山消防署特搜隊持續待命中。

    截至今天上午，已動員的21支國際搜救隊包括俄羅斯、新加坡、中國、美國、加拿大、德國、印度、法國、波蘭、白俄羅斯，此外，含我國有27隊待命中、102隊監測中、解除待命10隊。

    消防署說明，隊伍狀態分為6種，包括監測中（已得知此事件，正在關注事件發展）、待命中（已準備完成，正在等待正式命令通知）、動員中（已出發，正在前往受災國路途上）、已佈署（已抵達受災國，並向當地政府／接待及撤離中心／災區協調中心報到）、 任務完成（已完成所有任務，並向當地政府報離）、解除待命（已決議不參與此任務）。

    此外，慈濟慈善基金會目前已備妥50箱香積飯、200條毛毯、穀力棒63箱等賑災物資。

    泰緬28日發生強震，目前泰、緬仍尚未回覆我國派遣搜救隊需求，消防署特搜隊持續待命中。（消防署提供）

    泰緬28日發生強震，目前泰、緬仍尚未回覆我國派遣搜救隊需求，消防署特搜隊持續待命中。（消防署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播