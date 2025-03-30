緬泰強震死傷上修恐攀升 我國消防搜救隊持續待命中

緬甸28日發生強震，而各國搜救隊計有21支隊伍動員中，另，包括我國仍有27隊持續待命中。（消防署提供）

2025/03/30 12:31

〔記者陸運鋒／新北報導〕緬甸28日發生規模7.7強震，目前已知1644人罹難，近3500人受傷，另外還有139人下落不明，死傷恐進一步攀升，而各國搜救隊計有21支隊伍動員中，此外，包括我國有27隊持續待命中、102隊監測中、解除待命10隊，目前泰、緬仍尚未回覆我國派遣搜救隊需求，仍積極聯繫駐緬甸大使，了解災情動態。

消防署表示，我國目前已完成搜救人員126員（含6位醫師、7位護理師、2位獸醫師、2位結構技師）、搜救犬6隻及各式裝備器材15公噸的救援待命整備，另屏東縣消防局搜救隊40員，已至竹山消防署特搜隊持續待命中。

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截至今天上午，已動員的21支國際搜救隊包括俄羅斯、新加坡、中國、美國、加拿大、德國、印度、法國、波蘭、白俄羅斯，此外，含我國有27隊待命中、102隊監測中、解除待命10隊。

消防署說明，隊伍狀態分為6種，包括監測中（已得知此事件，正在關注事件發展）、待命中（已準備完成，正在等待正式命令通知）、動員中（已出發，正在前往受災國路途上）、已佈署（已抵達受災國，並向當地政府／接待及撤離中心／災區協調中心報到）、 任務完成（已完成所有任務，並向當地政府報離）、解除待命（已決議不參與此任務）。

此外，慈濟慈善基金會目前已備妥50箱香積飯、200條毛毯、穀力棒63箱等賑災物資。

泰緬28日發生強震，目前泰、緬仍尚未回覆我國派遣搜救隊需求，消防署特搜隊持續待命中。（消防署提供）

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