超商夜班人員酒後騎車找女友不成 最終在警局過夜

警方攔下陳男。（記者王冠仁翻攝）

2025/03/30 12:05

〔記者王冠仁／台北報導〕陳姓男子自稱在連鎖超商擔任夜班人員，他某天下班後，騎機車打算去找女朋友，但行經台北市重慶南路時遇到警方路檢。員警看到他騎車搖晃，一攔下來時也聞到酒氣，經酒測後他酒測值達0.61毫克，隨即將他依現行犯逮捕；他因為一時心存僥倖，當晚不僅見不到女友，還因此要吃上官司與高額罰鍰，可說是得不償失。

警方調查，陳姓男子日前清晨4時許，酒後騎乘機車，行經台北市重慶南路北往南方向、準備要上中正橋，但他騎車時車身搖晃、明顯不穩，當時在路上執行路檢勤務的員警，遠遠看到他就發現他易於常態。

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員警隨即將陳男攔下並以酒精檢知器初步測試，發現他有酒駕跡象，員警進一步以酒測器檢驗，赫然發現他酒測值達0.61毫克。

據了解，陳自稱是超商夜班人員，下班前在超商喝了威士忌，直到當天凌晨3時許才離開，打算騎機車到新北市找女朋友。他疑似自認天氣寒冷且正值凌晨時刻，以為不會遇上警方路檢，這才心存僥倖騎車上路。

依據現行規定，酒後騎機車初犯可處15000元以上、90000元以下罰鍰；以陳男而言，他將吃上一張67500元的高額罰單。

警方最終逮捕陳並將他依公共危險罪嫌送辦，同時也將他的機車移置保管。警方呼籲，酒駕處罰甚鉅，切勿以身試法，如酒後肇事，易造成生命財產重大損失，酒後除以「指定駕駛」、「酒後代駕預約」及「代客叫計程車」等方式安全返家，更要留意酒後隔日宿醉，要有充分休息時間，待體內完全代謝酒精後，始可上路。

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