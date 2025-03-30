天眼奏效！ 彰縣無人機高空抓掃墓火災開首張罰單

彰化縣消防局無人機在彰化市第2公墓發現民眾掃墓燒雜草造成火災，立即派員滅火，並開出今年首張罰單。 （圖由消防局提供）

2025/03/30 11:57

〔記者湯世名／彰化報導〕清明節連續假期將屆，為避免民眾掃墓不慎引發山林火災，彰化縣消防局今年出動無人機升空，在10大火災熱點墓區巡邏監控，果真在彰化市第2公墓發現民眾掃墓引火燃燒雜草造成火災，立即派員趕往滅火，並開立舉發單，這也是今年首張罰單，民眾恐面臨最高3000元罰鍰。

彰化縣10大火災熱點墓區，包括彰化市第1公墓（岸頭山公墓）、第2公墓（培元中學後方）、第3公墓（安溪東路公墓）、第4公墓（一心南街公墓）、員林市第3公墓（坡姜巷公墓）、大村鄉第10公墓（擺塘村）、大村鄉第3公墓（加錫村）、鹿港鎮第4公墓（海埔公墓）、福興鄉第18公墓（外中公墓）及二林鎮廣東厝公墓。

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有鑑於清明祭祖時，民眾常以焚燒方式清理雜草，往往釀成山林火災，彰化縣消防局今年在掃墓熱季出動無人機升空巡邏，在公墓廣播宣導，同時俯瞰公墓有無可能引發火災因子或火源，在初期即發現火勢，避免火災發生或火勢擴大。

彰化縣消防局統計，3月16日至30日期間，全縣共發生45件公墓火災，去年同期則為90件，顯示今年執行策略已有成效，其中22日在彰化市第2公墓執行無人機巡察時，還發現有民眾掃墓引火燃燒雜草造成火災，監控人員立即通報轄區消防單位，派員趕往現場滅火，並依法取締開立舉發單。

消防局指出，再過幾天就是清明節連續假期，為了防止掃墓火災發生，除持續強化巡邏，並在10大高風險墓區設置消防取水站，提供輕便水桶，供民眾緊急取水，以迅速撲滅火源。此外，消防局在墓區主要出入口張貼取水站位置圖，方便民眾了解取水點的具體位置。並協同各鄉鎮市公所，設立金紙集中燃燒區，並開設防火巷，由環保局協助清運金紙，減少不當焚燒所引發的火災風險。

為確保掃墓活動順利進行，消防局提醒民眾遵守「4不1要」的安全用火原則，即為除草不用火、菸蒂不亂丟、紙錢不燃燒、爆竹不燃放及垃圾要帶走，確保墓區清潔與安全。

彰化縣消防局今年出動無人機升空，在10大火災熱點墓區巡邏監控。（圖由消防局提供）

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