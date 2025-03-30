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    首頁　>　社會

    「阿北，打錯人了！」 妻被詐騙 老翁氣瘋到警所刺傷警腹部

    7旬翁妻子被詐騙到派出所報案，他氣瘋打警員致警員受傷，被南投地院依妨害公務罪，判刑6月，緩刑2年。（記者陳鳳麗攝）

    7旬翁妻子被詐騙到派出所報案，他氣瘋打警員致警員受傷，被南投地院依妨害公務罪，判刑6月，緩刑2年。（記者陳鳳麗攝）

    2025/03/30 11:38

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣有婦人被詐騙報案，其夫7旬黃姓男子心急跟到派出所，見妻與警員說話，拿出起子頭刺向警員的肚子，妻子阻止並大喊「他是警察」，仍繼續靠近並要勒住警員脖子，警員腹部受傷，妻報警夫被移送法辦，黃男後來坦承犯行並和解賠償，傷害罪撤告，妨害公務罪被南投地院判刑6月，宣告緩刑2年。

    南投縣李姓婦人去年5月下旬遭詐騙損失不少錢，當天晚上急忙到南投派出所報案，70歲黃姓男子隨後也跟去，進派出所見妻子與李姓警員在描述被詐騙到過程，不分青紅皂白下，拿出起子頭刺向李姓警員的肚子，其妻子大力阻止，並頻頻喊「他是警察，你打錯人了！」，還是繼續靠近李姓警員，並要欲勒住其脖子，後來被架開。

    李姓警員腹壁挫傷併腹壁血腫，還有肢體挫傷，黃姓男子後來被依妨害公務、傷害罪嫌移送法辦，黃男後來知道自己闖禍，請求警員原諒，並與李姓警員調解並賠償完畢，李員撤回傷害告訴，另觸犯意圖供行使之用而攜帶兇器妨害公務執行罪，南投地院法官判處有期徒刑6個月，宣告緩刑2年。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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