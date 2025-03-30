行車糾紛比中指遭起訴 法官：短暫非持續判無罪

行車糾紛比中指遭起訴，法官認為過程短暫非持續而判無罪。（情境照）

2025/03/30 11:29

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹徐姓男子騎機車與人發生行車爭執，竟比出中指，經對方提告，新竹地檢署依公然侮辱罪嫌起訴，新竹地院引述憲法法庭判決意旨，認為被告比中指手勢時間短暫、並非持續恣意謾罵或攻訐，冒犯及影響程度輕微，諭知無罪。

檢方起訴指控，去年2月7日下午徐男騎機車行經新竹市公道五路與慈雲路口時，因與黃男發生行車爭執而心生不滿，竟在公眾往來道路上對黃男伸出左手比中指1次，依公然侮辱罪嫌起訴。

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法官引述憲法法庭113年憲判字第3號判決意旨，認為個人言行習慣及修養本有差異，有些人日常言語或肢體動作習慣性混雜某些粗鄙髒話（例如口頭禪、發語詞、感嘆詞等）或不雅手勢，表達一時之不滿情緒，縱使粗俗不得體，亦非必然蓄意貶抑他人社會名譽或名譽人格。如非反覆、持續出現之恣意謾罵，即不構成公然侮辱罪。

經查，「比中指」之行為係源自於西方之文化脈絡，以肢體動作為象徵性語言，意指「FUCK」之意，依台灣目前一般社會通念，亦公認比中指之行為為「FUCK」或「幹」等穢語之肢體手勢。

本案被告比中指手勢時間短暫、並非持續出現之恣意謾罵或攻訐，應屬偶發、輕率之負面冒犯言行，其冒犯及影響程度輕微，難認逾越一般人可合理忍受之範圍，最後諭知無罪。

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