男子當街三度公然辱罵清潔隊員 法院仍判無罪

男子當街三度公然辱罵清潔隊員穢語，法院仍判無罪。（記者蔡彰盛攝）

2025/03/30 11:16

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣陳男不滿清潔隊垃圾車在住處前收垃圾，竟對清潔隊員口出「他媽的」2次、「我操你B的」1次，經隊員提告，新竹檢方依刑法公然侮辱及侮辱公務員罪嫌起訴，然而新竹地院根據憲法法庭判決意旨，認為陳男出言冒犯及影響程度短暫、輕微，且非反覆、持續恣意謾罵，判決無罪。

檢方起訴指控，111年9月15日晚間陳男在新竹縣住處前，因不滿新竹縣新豐鄉公所清潔隊隊員將垃圾車停放於該處收運垃圾，明知對方為依法執行職務之公務員，竟在路上當場以「他媽的」、「我操你B的」等詞辱罵，檢方依侮辱公務員與公然侮辱罪嫌起訴。

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陳男起初否認犯行，辯稱不是在辱罵清潔隊員，是在罵老婆，不承認妨害公務，地院院審理時才坦承犯行。

法官認為，陳男言語內容固有不適當，且該話語當下亦令人不悅，然其冒犯及影響程度尚屬短暫、輕微，且非反覆、持續出現之恣意謾罵所可比擬，難認係故意貶損隊員社會名譽或人格。

法官認為，被告脫口而出「他媽的」2次、「我操你B的」1次等言語，前後不到一分鐘，可知被告與隊員短暫口角爭執後，即無再繼續當場侮罵清潔隊員情事，客觀上並不足以影響清潔隊員執行公務。

法官認為，根據憲法法庭113年憲判字第3號及第5號判決意旨，陳男所言不構成刑法公然侮辱罪及侮辱公務員罪，諭知無罪。

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