打詐中斷「非實名制」漫遊卡訊號 台灣易點聯通提國賠敗訴

台北地院近日審結，認定該公司應向出售該卡片的香港聯通公司要求賠償，而非NCC，判其敗訴。（記者吳昇儒攝）

2025/03/30 10:16

〔記者吳昇儒／台北報導〕專門販售國際漫遊旅遊上網卡的台灣易點聯通公司，因不滿受我國打詐政策影響，導致其售出的「非實名制」漫遊卡訊號遭中斷，向國家通訊傳播委員會（NCC）求償未果，向法院提出國賠訴訟。台北地院近日審結，認定該公司應向出售該卡片的香港聯通公司要求賠償，而非NCC，判其敗訴。

台灣易點聯通公司公司主張，香港聯通電信公司與我國的中華電信公司依國際GSMA組織相關規範，有簽訂合作電信漫遊服務，故向香港聯通公司購買「聯通台灣旅遊上網卡」；直至前年10月起，香港聯通公司停止發放新的旅遊上網卡，便花費66萬餘元轉向其他店家收購1千餘張卡片，但卻被NCC以打擊詐騙集團要中華電信等業者進行聯防為由，停止卡片訊號，導致客戶投訴及退貨糾紛，庫存無法使用。

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該公司認為，在無法源依據下，電信業者將網卡商品停用，且無配套措施及緩衝期，導致其權益及商譽受損，要求NCC賠償。

NCC則指出，台灣高等檢察署於前年8月1日發文指出，許多詐騙案件均是香港聯通公司銷售的「非實名制」上網卡作為在國內犯罪工具，要求管制電信業者國際漫遊服務，兩周後，便召開會議。而中華電信公司也表示，已於同年月11日要求香港聯通公司全數關閉銷售至我國的非實名制上網卡，將近23萬門門號；香港聯通公司概括承擔尚未售出門號相關賠償，支持打詐欺作為。

NCC表示，召開會議均有遵守機關職掌與正當法律程序原則，並未違法。而中華電信僅阻斷「非實名制」上網卡漫遊訊號，是中華電信及香港聯通公司商業契約問題，與當時會議無關，應循民事契約解決，故請法官駁回台灣易點聯通公司聲請。

法官調查，台灣易點聯通公司是透過轉賣卡片賺取差價利潤第三方業者，非屬債權或其他權利出賣人，若有問題應向出售公司求償，與中華電信公司無關；縱使有特約擔保，也未能證明中華電信對該公司有何不能拒絕「非實名制」的契約責任，且中華電信僅採行實名制或非實名制認證作業，並非完全不能提供電信服務，對持卡人權益影響有限。

法官認為，台灣易點聯通公司舉證不足證明其受到的損害，與NCC有關，請求無理由，予以駁回。

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