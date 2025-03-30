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    受雇拍抖音影片辱罵女版主 男觸誹謗罪判刑3個月

    基隆地院近日審結，認定葉男觸犯誹謗罪，判處有期徒刑3月。 （記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，認定葉男觸犯誹謗罪，判處有期徒刑3月。 （記者吳昇儒攝）

    2025/03/30 09:50

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子葉哲詠以每部影片3百至1千元不等代價，幫他人拍攝指定影片，並上傳到自己的抖音帳號內，供不特定多數人瀏覽。去年7月，葉男承接客戶委託錄製誹謗魏姓女版主的抖音影片後，放在自己的帳號內，更跑到對方的版面張貼影像連結，誹謗對方，魏女憤而提告。基隆地院近日審結，認定葉男觸犯誹謗罪，判處有期徒刑3月。

    檢警調查，魏女疑似在外與他人有糾紛，聘請葉男拍攝抖音影片，內容直指魏女吸毒、當小三、搞詐騙等不實內容，透過抖音在網路上散布。魏女得知後，到台中市警察局第四分局提出加重誹謗告訴。

    警方依照抖音帳號內資訊，揪出拍攝影片、家住在新北市的葉姓男子，通知他到案說明，以利釐清案情。

    葉男到案後，向檢警坦承，有一名身分不詳的客戶，以一千元的代價，請自己拍攝相關影片，並張貼在抖音上，還將連結張貼到魏女的版面。檢察官訊後，依涉犯加重誹謗罪，將葉男起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

    法官審理後認為，葉男與被害人不相識，卻貪求1千元利益，發布含不實言論影片誹謗對方，已構成誹謗罪，且未與被害人達成和解；考量他坦承犯行，且無前科素行，判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，不法所得1千元沒入。

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