天冷男子醉倒路邊 馬岡警及時救援免於失溫危機

員警通知消防人員到場，為巫男檢測身體狀況並送醫。（民眾提供）

2025/03/30 09:37

〔記者歐素美／台中報導〕一名男子清晨5點多醉倒在台中市大雅區港尾路與建興路口旁，民眾見狀熱心報警，大雅警分局馬岡派出所員警到場，因天冷擔心男子失溫，試圖喚醒男子，並通知求護車到場，將男子載往醫院；男子醒來感謝員警協助，並允諾日後飲酒將節制，以免再度發生類似狀況，造成自身危險及他人困擾。

前天清晨5時許，大雅警分局馬岡派出所警員施妙樺、蘇子理巡邏時接獲民眾報案，稱在大雅區港尾路與建興路口有一名中年男子疑似酒醉倒臥路旁，亟需警方協助。

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員警迅速趕赴現場，發現巫姓男子（56歲）渾身散發酒氣，癱軟地倒在路旁沉睡不醒，員警多次呼喚，男子仍意識模糊，無法站立，甚至無法回憶自己為何佩戴安全帽出門，員警仔細檢視四周，未發現任何遺留的交通工具，推測男子可能因酒醉步行至此後倒地。

由於當時天尚未亮，氣溫僅約10度，員警擔心男子長時間滯留戶外恐有失溫風險，耐心持續喚醒並安撫巫男，同時通知救護車到場協助，待救護人員抵達後，巫男在員警與救護人員的協助下稍微恢復意識，並呢喃提供身分資訊供警方查證。

警方考量巫男身體狀況不佳，主動協助攙扶其坐上救護車，並陪同護送至醫院，確保其獲得妥善醫療照護。事後，巫姓男子對於員警的熱心幫助深表感激，並承諾未來飲酒會有所節制，以免再度發生類似狀況，造成自身危險及他人困擾。

馬岡派出所所長郭忠儒呼籲，民眾聚餐飲酒應量力而為，切勿過量，必要時應適時拒酒，認知自身酒量，避免因醉倒路邊而危及生命安全。此外，飲酒後務必保持警覺，勿貿然外出，以防意外發生，更重要的是，務必遵守「喝酒不開車，開車不喝酒」的原則，以確保自身及他人安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

巫男醉倒路邊，熱心民眾現報警。（民眾提供）

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