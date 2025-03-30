小黃逼車「挨罰2萬4+扣照」不服 法官勘驗影片打臉

台中市潘姓計程車司機逼車被檢舉，警方開罰並吊扣牌照6個月，潘男提出行政訴訟，法官勘驗影片認證逼車屬實駁回。（記者陳建志攝）

2025/03/30 09:22

〔記者陳建志／台中報導〕台中市潘姓駕駛去年5月晚間開計程車行經台中市區，被機車騎士檢舉逼車，警方依「任意以迫近迫使他車讓道」裁罰2萬4千元，並吊扣汽車牌照6個月；他不服，否認逼車，提告要求撤單；法官當庭勘驗檢舉影片，發現他從外側車道切進內側車道，和檢舉他違規的機車距離不足1公尺，騎士緊急向左閃避跨越雙黃線才避免擦撞，確實有逼車行為，判決裁罰無誤駁回，可上訴。

判決指出，這名潘姓男子去年5月17日晚間9點多駕駛計程車行經台中市區，遭騎士檢舉有「任意以迫近迫使他車讓道」的違規行為，警方檢視檢舉影片後開罰2萬4千元，並吊扣汽車牌照6個月，還要參加道路交通安全講習，潘男不服提出行政訴訟。

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潘男主張，當時他駕駛車輛在市區車速不快，也有啟用方向燈變換車道，沒有逼車意圖也沒有迫使讓道的行為，要求撤銷罰單。

台中高等行政法院的法官當庭勘驗檢舉民眾的行車紀錄器影像發現，當時檢舉的騎士駕駛機車在內側車道，潘男的計程車突然從右方的外側車道加速往機車靠近，雖變換車道過程有啟用方向燈，但並非在機車右前方而是直接從右方靠近，造成行駛過程與檢舉人機車距離不足1公尺，檢舉人機車必須向左偏移讓道至道路中央的分向限制線，始得避免雙方車輛發生擦撞。

法官指出，當時除車道前方有1輛自小客車，對向車道亦有多部車輛前來，潘男的駕駛行為，增加檢舉人機車與他的車子或其他車道上車輛碰撞的風險，確實已造成往來車輛的危險。

法官認為，騎士並無讓道的意願，潘男從機車右方駛入內側車道迫使檢舉人讓道，就算無故意，也有應注意、能注意而不注意的過失，警方依道交條例第43條第1項第3款「任意以迫近迫使他車讓道」的違規行為而裁罰，並無違誤，判決駁回，可上訴。

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